I fatti del 10 Marzo: Cdm a Cutro, il 21 Giugno c'è la maturità, terremoto in Umbria

10/03/2023 06:59:00

Vediamo i principali fatti di oggi, 10 Marzo 2023, in Italia e nel mondo e i titoli dei quotidiani.

• Con 2.952 voti a favore e nessuno contrario, Xi Jinping è stato eletto presidente della Repubblica Popolare Cinese per la terza volta consecutiva. L’elezione è avvenuta nel corso della terza sessione plenaria della quattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo

• A Cutro il Consiglio dei ministri dà il via libera al decreto migranti con pene più severe per gli scafisti e maglie più larghe per favorire l’immigrazione regolare. Polemiche per il lancio di peluches e per una conferenza stampa difficile.

• Benjamin Netanyahu a Roma, tra proteste ed elicotteri. Oggi, sul tavolo del pranzo con Meloni, la questione di Gerusalemme capitale

• Dopo due giorni di proteste e scontri, il partito di governo Sogno Georgiano fa dietrofront e rinuncia alla legge sugli «agenti stranieri». Liberate le 150 persone fermate durante le manifestazioni

• I bombardamenti in Ucraina di ieri hanno fatto 11 morti. Paura per Zaporižžja

• Ad Amburgo un uomo è entrato nel Tempio dei Testimoni di Geova e ha fatto fuoco. Dopo aver ucciso sei persone s’è ammazzato

• Gli esami di maturità inizieranno il 21 giugno

• Pronta la riforma sul fisco. Sull’Irpef il primo passo è quello della riduzione a tre scaglioni

• Biden come Robin Hood: nel suo budget da 6.800 miliardi di dollari, cinque arriveranno da un aumento delle tasse per ricchi

• Due scosse di terremoto hanno fatto tremare Umbria, Marche e Toscana. Non ci sono danni né feriti ma oggi le scuole resteranno chiuse

• Brexit, dall’anno prossimo tornano i visti. Basterà fare la richiesta con un’app ma ancora non si sa quanto costeranno

• L’ufficiale di Marina Walter Biot è stato condannato a 30 anni di reclusione per aver venduto documenti segreti ai russi per 5 mila euro

• Assolti i 5 necrofori di Pesaro. Erano accusati di essersi intascati i soldi per le vestizioni. L’indagine, durata due anni, è costata 4 milioni di euro in intercettazioni

• Condannati 5 secondini di Siena che hanno pestato un detenuto senza motivo

• Un operaio in malattia se ne va allo stadio ma il giudice lo salva dal licenziamento

• Europa League, nell’andata degli ottavi vittorie per Roma e Juve. I giallorossi battono la Real Sociedad 2 a 0. I bianconeri hanno sconfitto il Friburgo 1 a 0. Vittoria anche per la Fiorentina sui turchi del Sivasspor in Conference League

Titoli

Corriere della Sera: Scafisti, pene fino a 30anni

la Repubblica: Il governo si è fermato a Cutro

La Stampa: Meloni: “Trent’anni agli scafisti”

Il Sole 24 Ore: Riforma fiscale con Irpef a tre aliquote, / sconti tagliati in base ai livelli di reddito

Avvenire: Più braccia che persone

Il Messaggero: Fisco, nuova Irpef e flat tax

Il Giornale: Caccia agli scafisti

Leggo: Migranti, Meloni riapre i flussi

Qn: Pugno di Meloni contro gli scafisti

Il Fatto: Meloni, gaffe e sbrocco / Salvini la frega due volte

Libero: Ergastolo per gli scafisti

La Verità: Il depistaggio dell’archiviszione di Conte

Il Mattino: Scafisti, pena fino a 30 anni

il Quotidiano del Sud: Il diritto di asilo e lavoro europei

il manifesto: xxx

Domani: Meloni parla solo degli scafisti / ma tace sui soccorsi mancanti