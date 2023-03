Unesco lancia il concorso fotografico "ScattArte", il Belice tra paesaggi e monumenti

13/03/2023 00:45:00

Il Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte lancia il concorso di fotografia estemporanea dal titolo: <<ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti>>, dedicato alla memoria della socia ed amica Irene Cimino.



Lo scopo del concorso è quello di far conoscere, attraverso il genio dell’autore fotografico, elementi peculiari, monumentali e paesistici, caratterizzanti il territorio belicino, al fine valorizzarlo in ogni suo aspetto, cogliendone il fascino inedito.



Il club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte nel riproporre il concorso fotografico, ha pensato di dedicare un’apposita sezione alle scuole del territorio Belicino perché considera la loro partecipazione un momento di crescita e di stimolo per conoscere luoghi, storia e paesaggi del territorio.



Il concorso, circoscritto al solo territorio della “Valle del Belice”, consta di due tematiche:

1. “Uno sguardo sul Belice”;

2. “Celebrazioni in monumento”;

Ogni partecipante potrà scegliere indifferentemente una delle due tematiche. Le immagini in formato digitale dovranno essere inviate, a far data dal rilancio dell’evento, unitamente al modulo di iscrizione e dell’annesso presente regolamento, a: clubperunescocvetranoselinunte@gmail.com. Il concorso sarà ufficialmente chiuso alle h. 24 del 30.04.2023. Entro il successivo 15 maggio 2023 le immagini dovranno pervenire anche in formato stampa (20x30), in busta chiusa, da recapitare presso la sede legale del Club, al seguente indirizzo: Avv. Maika Giacalone - Via Sardegna n 13 - 91022 Castelvetrano (TP). Le immagini pervenute in formato digitale saranno adoperate per la realizzazione di una presentazione su supporto video in dissolvenza con sottofondo musicale, il quale sarà proiettato in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà il 2 giugno 2023 alle ore 17.30, la cui location sarà comunicata mediante pubblicazione nella pagina Facebook del Club almeno 5 giorni prima dell’evento-

La giuria tecnica sarà composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine. La valutazione della Giuria si baserà sui seguenti parametri: creatività, originalità, qualità iconografica, aderenza al tema.

Ai vincitori del concorso fotografico verranno assegnati i seguenti premi messi in palio:

Categoria fotoamatori

1° classificato: un soggiorno per due persone (con pernotto);

2° classificato: una cena per due persone;

3° classificato: una cesta di prodotti tipici del territorio belicino.

Categoria Scuole

1° classificato: un buono acquisto di euro 200,00;

2° classificato: un buono acquisto di euro 100,00;

3° classificato: un buono acquisto di euro 50,00.

Il modulo di Iscrizione, contenente la Liberatoria ed il Regolamento, si potrà scaricare dalla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte.



Si precisa che le foto già pervenute si considereranno valide ai fini della selezione del concorso.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.