Erice, si ammoderna la pubblica illuminazione. Ecco i progetti di Democrazia partecipata

Ad Erice dopo un lungo iter burocratico è stato stipulato con il Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile il contratto per i “Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza ed ammodernamento degli impianti comunali di illuminazione pubblica con l’installazione di dispositivi a LED e telecontrollo per l’abbattimento dei consumi elettrici, l’efficienza energetica e l’integrazione a sistemi di trasmissione dati”.

Tali lavori sono possibili grazie ad un finanziamento di € 5.000.000,00 intercettato dal Comune di Erice con la partecipazione ad un avviso pubblico incardinato nell’Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”, Azione 4.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR). I lavori dovranno essere conclusi entro novembre 2023. «Si tratta di una notizia molto importante – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Gianni Mauro - perché questi lavori daranno un segnale forte in termini di risparmio energetico ad una vastissima area del nostro territorio che comprende l’intera zona di Casa Santa e il centro storico di Erice. Avremo infatti impianti nuovi, sicuri e telecontrollati, dotati di lampade a led, che ci consentiranno tra l’altro un risparmio notevole sui consumi".

Democrazia Partecipata: i due progetti attivati dal Comune di Erice - Il Comune di Erice ha attivato i due progetti finanziati con i fondi destinati alla Democrazia Partecipata. Le risorse necessarie per l’organizzazione dei progetti, dando seguito alle preferenze dei cittadini che hanno risposto all’avviso pubblico del 21 ottobre 2022 scegliendo tra otto possibili àmbiti d’intervento, sono state destinate alle Politiche giovanili.

Il primo progetto si intitola “Dietro al muro” ed è organizzato dall’associazione culturale La compagnia dei mirtilli. Si tratta di un percorso didattico, gratuito ed aperto a tutti i residenti nel comune di Erice dai 14 anni, sulla pittura murale. «Il Comune ha dato seguito alle indicazioni pervenute dai cittadini e, tramite il settore Servizi sociali, ha dato il via ai due progetti – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora con delega alle politiche sociali e giovanili, Carmela Daidone -. Quanto al primo dei due, ci auguriamo che il percorso didattico coinvolga ed interessi molti giovani che possano sviluppare ed esprimere la propria creatività tramite interventi pittorici sul tessuto urbano. Una società educante, infatti, avvia discussioni sull’identità dei luoghi così da sviluppare occasioni di utilizzo e valorizzazione degli stessi, migliorando l’immagine della città attraverso possibili nuove forme d’arte. Per quanto concerne invece il secondo progetto, si tratta di un laboratorio che va nella direzione del consolidamento della socialità negli adolescenti che negli ultimi anni, a causa della pandemia, hanno dovuto spesso rinunciare ai rapporti umani con i loro coetanei. Riteniamo che la danza e la drammaturgia siano due mezzi straordinari per riavviare questi rapporti ed anche per favorire l’inclusione ed è per questo che ci auguriamo che siano tanti gli studenti a voler partecipare».

Disinfestazione larvicida del territorio - Da ieri e fino ad oggi mercoledì 15 marzo 2023 sarà eseguito un intervento di disinfestazione larvicida per contenere la presenza di zanzare nel territorio comunale. Eventuali zone del territorio comunale che presentano particolari esigenze di intervento immediato, potranno essere segnalate telefonicamente dagli interessati contattando l’Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Erice al numero telefonico 0923/502262 - 0923/502261 o attraverso l’applicazione Municipium.