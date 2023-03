Vanno avanti i lavori a Palazzo Lucatelli a Trapani. E non mancano le polemiche

30/03/2023 18:59:00

Fanno avanti i lavori per il restauro e la restituzione alla città, a Trapani, di Palazzo Lucatelli. Questa mattina il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha fatto un giro del cantiere, aperto anche alla stampa. Siccome siamo in campagna elettorale, e Tranchida punta alla rielezione, da più parti sono levati complimenti al Sindaco per il risultato raggiunto, ma in realtà Giovanni De Santis, ex consigliere delegato dell'Ente Luglio Musicale di Trapani, ricorda - cosa che in effetti è vera - che "il restauro di Palazzo Lucatelli fu recuperato nel 2015 grazie all’intervento del sen. d’Alì e al duro lavoro di un consigliere delegato del Luglio Musicale che si dedicò a questo nuovo progetto, anima e corpo, sfidando alcuni burocrati comunali ostili che frapposero ostacoli per 5 anni. Con la stessa onestà, riconosco a Tranchida di avere avuto il coraggio di prendere in mano la situazione alla fine del percorso e di avere portato la “nave” a destinazione".

La vicenda del restauro di Palazzo Lucatelli è tormentata, ed incredibile. E va riconosciuto a De Santis di aver prediposto il progetto e a Tranchida di aver ottenuto, alla fine, il finanziamento per i lavori quando tutto sembrava perduto.

L'importante è che adesso dopo 56 anni di abbandono, sono infatti cominciati i lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del grandissimo immobile (oltre 2000mq) prossimo a divenire uno dei più grandi polmoni culturali del centro storico cittadino e dell’intera Sicilia occidentale.

In questa prima fase, la Tecno Edil s.r.l., ditta appaltatrice dei lavori, si sta adoperando per raggiungere in sicurezza le numerose stanze del palazzo, molte delle quali ormai prive di pavimentazione e tetto, rimuovendo quanto crollato negli anni e provvedendo contestualmente alla loro messa in sicurezza. Alcune di esse, in particolar modo, sono ancora oggi irraggiungibili, motivo per il quale nei prossimi giorni si provvederà all’installazione di una gru per la rimozione delle parti pericolanti.

Qui la prima parte dell'inchiesta del 2018 di Tp24.

Qui la seconda parte.

Qui la terza parte.

Qui la quarta parte.

Qui la quinta parte.