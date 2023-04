Volley B1: Torna dalla Campania con una sconfitta la Fly Volley Marsala

02/04/2023 16:30:00

Ulteriore sconfitta nella ventiduesima giornata del Campionato serie B1 di Volley Femminile per la GesanCom Fly Volley Marsala che al Pala Irno di Baronissi perde la sfida contro le locali salernitane della Due Principati Volley per 3-1 in virtù dei parziali 25/23 – 25/10 – 26/28 – 25/22. Un altro match dai due volti per le libellule biancoazzurre di Coach Gaspare Viselli che, orfane di capitan Scirè a causa di un fastidio muscolare dell’ultima ora, tornano a Marsala senza punti e con la magra consapevolezza di essersi giocate il match sino alle ultime battute.

Il match inizia con un primo set punto a punto in cui le lilibetane ne tengono incerto il risultato finale rispondendo colpo su colpo alle padroni di casa che vedranno premiato, nel finale, lo sforzo con l’aggiudicazione del parziale sul filo di lana per 25/23. Il secondo set sarà, invece, un assolo della Due Principati Volley, con le biancoazzurre inermi allo strapotere delle avversarie fino all’aggiudicazione da parte di quest’ultime del parziale. Quando ci si sarebbe aspettato la loro capitolazione, nel terzo set le marsalesi saliranno in cattedra pressando le salernitane fino al ricorso ai vantaggi che la Fly Volley si aggiudicherà per 26/28. Sullo slancio della vittoria del terzo set la GesanCom Fly Volley Marsala proverà a conquistare l’importante punto classifica che ne deriverebbe da una parità, ma saranno le ragazze di Coach Cacciottolo a mantenere la giusta concentrazione e ad aggiudicarsi il quarto set e l’intera posta in palio.

Tabellino:

Due Principati Volley - GesanCom Fly Volley Marsala 3-1 (25/23 - 25/10 - 26/28 - 25/22)

GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 10, Caserta 9, Li Muli 5, Pirrone 8, Gasparroni 16, Simoncini 3, Modena (L), De Marco 0 , Antico 0, Fiorini 0. Allenatore: Gaspare Viselli.

Due Principati Volley Baronissi: Liguori 22, Salvestrini 17, Del Vaglio 2, Marchesano 7, Andeng 14, Sanguigni 9, Vianello (L), Fanella ne, Alikaj ne, Napolitano ne, Stiaffini ne. Allenatore: Gerardo Cacciottolo.