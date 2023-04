Marsala, un uomo ha un malore e muore in via Garibaldi

07/04/2023 09:13:00

13,00 - Si chiamava Giuseppe Chiarelli, l'uomo di 58 anni morto questa mattina a Marsala per un malore improvviso mentre si trovava in un panificio di via Garibaldi.

Chiarelli era molto conosciuto a Marsala, lavorava da anni all'ufficio postale di via Garibaldi, proprio a poche decine di metri da dove ha accusato il malore che lo ha stroncato

10,00 - Un uomo è morto questa mattina a Marsala. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo.

Si tratta di un dipendente delle poste che lavorava nell'ufficio di via Garibaldi.

G.C., di 58 anni, si trovava in un panifico della stessa via Garibaldi quando si è accasciato a terra.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La notizia ha portato incredulità e sconforto tra i dipendenti delle Poste.

Oggi l'ufficio postale rimarrà chiuso.