07/04/2023 12:33:00

E' una ragazza la vittima dell'incidente mortale di oggi a Marsala.

La giovane, che dovrebbe avere all'incirca venti anni, viaggiava a bordo di uno scooter con un altro ragazzo.

I due si sono scontrati con una Fiat Bravo Bianca in uno degli incroci delle strade che, in zona Ventrischi, portano da Via Mazara verso l'interno. Il giovane è rimasto ferito, lei è morta sul colpo.