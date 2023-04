Sardone raddoppia:non solo il Marsala Calcio, c'è anche il ciclismo

07/04/2023 15:35:00

Giovanni Sardone, neo Presidente del Football Club Marsala, da sempre appassionato di Ciclismo ed ex ciclista, raddoppia gli incarichi sportivi che, in un modo o nell'altro, hanno a che fare con la Città di Marsala. E' risaputo che l'11 Aprile, da Marsala partirà il "Giro di Sicilia", manifestazione organizzata da Rcs Sport che delizierà gli appassionati delle due ruote dall'11 al 14 aprile grazie a quattro stupende tappe in giro per l'isola, con la partecipazione di 25 Squadre corse da tutto il mondo. La prima prova, di 159 Km, partirà proprio da Capo Boeo ed arriverà ad Agrigento.

Proprio Sardone, sarà a Marsala, insieme al Team Manager Ivan De Paolis, qualche giorno prima della partenza, per sostenere il suo Team chiamato "Resto al Sud", un vivaio del più prestigioso Team Area Zero D'Amico del Gruppo Continental. Un'operazione coraggiosa che ha una Mission di sfida alle antiche abitudini dell'immigrazione in campo sportivo per la valorizzazione del talento di giovani ciclisti meridionali tra cui Angelo Colaiemma e Gabriele Cosma Rausa supportati da altri sei ciclisti di ottima qualità. Nessuno aveva mai dato un nome simile ad un progetto sportivo, ed il fatto che parta proprio da Marsala estrema punta meridionale d'Italia, la dice lunga sul valore della sfida.

Per quello che riguarda il Calcio, abbiamo interpellato il manager pugliese che, a precisa domanda sui tempi della ricostruzione dal basso di un progetto sportivo di buona qualità, ha risposto che è quasi pronto il Businnes Plan che accompagnerà il percorso di rilancio della squadra nei campionati che il blasone azzurro merita e che in tempi brevi verrà sottoposto alla Città, ai media ed ai tifosi.