Trapani: evade più volte dai domiciliari, giovane pregiudicato finisce in carcere

08/04/2023 10:15:00

Un pregiudicato trapanese di 19 anni, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, evade più volte dai domiciliari e finisce in carcere. Per il giovane è scattata un'ordinanza di aggravamento della pena emessa dal Tribunale.

Denunciato per ricettazione dagli stessi militari nel settembre scorso quando a seguito di un controllo alla circolazione stradale era stato trovato in possesso di un motociclo oggetto di furto, era stato sottoposto nell’agosto 2022 al divieto di avvicinamento alla persona offesa e obbligo di presentazione alla P.G. per lesioni aggravate e violenza privata nei confronti di un giovane poco più grande di lui, ma a seguito di presunte violazioni della misura si era ritrovato ai domiciliari.

Insofferente alla nuova misura restrittiva ha lasciato più volte il domicilio senza autorizzazione venendo sorpreso dai Carabinieri che llo hanno denunciato per evasione. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di trapani.