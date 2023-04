Marsala, tutto pronto per il Giro di Sicilia. Domani partenza dal Monumento ai Mille

Lo Sport del weekend: La Seap-Sigel perde a Como, ormai è B1 - Torna alla vittoria il Trapani Calcio

• Basket: In serie A2, la Pallacanestro Trapani perde in casa contro Basket Rimini 58-62. Non solo senza Stumbris, che ci prova in A1, ma anche senza Rupil, ennesimo infortunato dell'ultimo momento, i granata di Daniele Parente non...