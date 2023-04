Sicilia, testa d'agnello sulla soglia di casa di un imprenditore edile

11/04/2023 09:31:00

Una testa d'agnello insaguinata è stata trovata davanti al portone di casa di un imprenditore edile di Cerami nell'Ennese. L'uomo già in passato aveva subito delle intimidazioni.

Venerdì scorso quando un familiare è rientrato a casa, ha visto la testa dell'animale e ha subito lanciato l’allarme. I militari dell’Arma dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno anche sequestrato la carcassa dell’animale.

Ma l’imprenditore già in passato, sia recente che negli anni passati, ha subito come detto, diverse intimidazioni. Il mese scorso ha ritrovato nella campagna di sua proprietà una lampada con una candela spenta al suo interno. Una decina di anni fa, invece, scoppiò l'incendio nel suo box di campagna, in quel caso fu accertato che qualcuno appiccò le fiamme e il cavallo all'interno della stalla morì.