Oggi parte da Marsala il Giro di Sicilia: tutto quello che c'è da sapere

11/04/2023 06:00:00

Oggi Marsala vivrà una di quelle giornate storiche legate allo sport e nello specifico al Ciclismo. Il Giro di Sicilia, una delle Corse a tappe più antiche e prestigiose partirà dal lungomare, dalla zona del Monumento ai Mille. 25 le squadre impegnate e oltre 170 corridori.

Tra i ciclisti al top, al via da Marsala il vincitore dell’edizione 2022, il ragusano Damiano Caruso, il campione olimpico su pista Elia Viviani, il campione inglese Mark Cavendish e il polacco Rafal Majka. Vediamo quali sono le informazioni che riguardano la viabilità e come verrà modificata a Marsala e nelle altre strade e paesi della provincia dove passerà il Giro.

La viabilità e i divieti a Marsala - Con un provvedimento del comando della polizia municipale sono stati regolamentati il transito e la sosta dei veicoli sia nella zona del Palazzetto dello Sport (dove ci sarà il “quartier generale” dell’organizzazione Rcs Sport) che nell’area del lungomare (dal circolo Canottieri fino allo stabilimento Florio) e nelle vie che confluiscono sul litorale. L’ordinanza dispone, inoltre, il divieto di circolazione veicolare e pedonale lungo il percorso ciclistico – fino al confine con Petrosino – a partire da un’ora prima del passaggio degli atleti. I tratti chiusi al transito saranno riaperti di volta in volta al passaggio dell’ultimo ciclista. In particolare dalle ore 6:00 di questa mattina e fino alle ore 13:00 e comunque fino al termine dell’evento, il divieto di circolazione veicolare lungo l’itinerario della gara nonché negli spazi e nelle aree pubbliche laterali ad esso limitrofe per i tempi necessari a consentire lo svolgimento della gara come di seguito descritto: via S. l’Africano, via Sibilla, viale Isonzo ( compreso parcheggio di fronte via Sibilla), Piazza della Vittoria compreso parcheggio adiacente Teatro Impero, via Colonnello Maltese, piazza Piemonte e Lombardo, Lungomare Mediterraneo, via Vincenzo Florio, SP 84 fino ad intersezione al confine con il Comune di Petrosino. Nelle immagini allegate e qui il resto dei divieti di circolazione e di sosta.

A Marsala più che asfalto rattoppo qua e là - A Marsala si voleva approfittare del passaggio del Giro di Sicilia e nei giorni scorsi sono stati effettuati i lavori di ripristino dell'asfalto nelle strade interessate al passaggio dei corridori, lavori pagati dalla Regione Siciliana un po’ in tutti i paesi toccati dal Giro. A Marsala le strade interessare al ripristino sono state, tra le altre, anche la via S. L'Africano, via Sibilla, via Santa Lucia, tratto compreso tra via Delle Sirene e Lungomare Boeo, via Delle Sirene, tratto compreso tra via Santa Lucia e via S. L'Africano, ma l’asfalto è stato rifatto anche al lungomare nella zona di fronte al porto e porticciolo turistico. Bisogna però dire che, più che rifacimento dell’asfalto, si è trattato di un rattoppo qua e là e dunque un’occasione mancata visto che da quello che si vede le strade non sono state sistemate per l'intera carreggiata.

Il percorso del Giro a Mazara - A Mazara i ciclisti, provenendo dalla Ss 115, transiteranno lungo le vie Falcone e Paolo Borsellino per poi immettersi nella via Lozano e da lì riprendere la Ss 115 in direzione Campobello di Mazara. L'ordinanza predisposta dal Comune per martedì 11 aprile, prevede dalle ore 11,30 fino al termine del passaggio dei ciclisti il divieto di fermata e di transito nelle strade coinvolte nel percorso: nella Ss 115, tra l’intersezione con via Marsala e lo svincolo della A29, in via Giovanni Falcone, in via Paolo Borsellino e in via Giovanni Lozano.

Il percorso e la viabilità del Giro a Castelvetrano - Il territorio di Castelvetrano sarà interessato dalla gara internazionale “Giro di Sicilia 1a tappa Marsala - Agrigento” con il seguente percorso: S.S. 115 (provenienza da Campobello di Mazara), via Campobello, via Garibaldi (contromano), via Pantaleo, p.zza San Giovanni, p.zza R. Margherita (lato chiesa S. Giovanni contromano), via Milazzo, p.zza N. Bixio, via Mannone, p.zza Matteotti, p.zza Escrivà, v.le Roma, via Gentile, p.le Placido Rizzotto, S.S. 119 per Santa Ninfa, S.P. 13 Zangara, S.S. 115 per Sciacca - Agrigento. Il Comandante della Polizia Municipale Antonio Ferracane invita pertanto a rispettare gli obblighi e i divieti istituiti nelle vie e piazze cittadine sopra menzionate e precisamente: Divieto di Fermata dalle ore 08:00 alle ore 14:00 - Divieto di Transito dalle ore 11:45 alle ore 12:45 e, comunque, fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”.

La tappa Marsala Agrigento in breve - La corsa inizia subito con una frazione impegnativa di 159 km con arrivo in salita ad Agrigento. La tappa non consente possibilità di attacco prima del finale, ma inizierà a stabilire subito le gerarchie. Dopo una breve parte di tracciato nell'entroterra che porta al Gran premio della montagna di Partanna, si corre lungo la costa su strade a scorrimento veloce costantemente ondulate. L'insidia arriva dagli ultimi 3,7 km in salita con pendenza media al 5.3% per arrivare al traguardo nel centro di Agrigento.

Il Giro e i possibili vincitori - Damiano Caruso (Bahrain Victorious) il vincitore dello scorso anno dovrà sudare le prioverbial sette camicie per riconfermarsi campione. Il Ragusano conosce le strade meglio degli altri, questo è poco ma sicuro, ma a fare la differenza, alla fine, sono sempre le gambe. Caruso in questa prima parte di stagione si è soprattutto messo a disposizione dei compagni, ma nella corsa di casa avrà finalmente la possibilità di provare ad andare in cerca di gloria personale, anche per cominciare a riabituarsi al ruolo di co-leader che avrà al Giro d’Italia. Scorrendo la startlist, però, è facile notare come di corridori che ambiscono alla vittoria ce ne siano molti. In primis Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), a sua volta alla ricerca di segnali incoraggianti dopo un inizio di stagione piuttosto opaco, come del resto quello di tutto il team kazako. Per gli sprint, invece, si punterà su Mark Cavendish, desideroso di sbloccarsi con la nuova maglia. Occhio poi a Rafal Majka che, insieme a George Bennett e Diego Ulissi, guiderà la UAE Team Emirates, dopo aver sacrificato ogni ambizione personale in questo primo scorcio di stagione a favore dei talentuosi compagni Tadej PogaÄŤar e João Almeida.

Tappa anche a Partanna dove è previsto il GP della Montagna.