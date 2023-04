I fatti del 13 Aprile: le nomine di Meloni, i cinesi e la Luna, la paura di Taiwan

13/04/2023 08:32:00

Vediamo insieme i principali fatti di oggi, 13 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• I cinesi vogliono costruire una base permanente sulla Luna, che funzionerà a energia nucleare. Il primo mattone sarà posato da un robot nel 2028

• Taiwan ha paura. Secondo l’intelligence Usa Xi Jinping avrebbe ordinato ai militari di essere pronti all’invasione per il 2027

• Sui social ucraini girano video in cui si vedono soldati russi decapitare un prigioniero

• Il Mef ha annunciato i nuovi cda di Enel, Eni, Poste Italiane, Leonardo. Sorpresa: non ci sono tutti i nomi voluti da Giorgia Meloni. La premier è stata costretta a scendere a patti con Salvini e Gianni Letta

• Calenda e Renzi sono ancora ai ferri corti. Italia Viva e Azione non riescono a trovare un accordo sulla nascita del partito unico. Oggi ci sarà un nuovo incontro

• 100 femministe hanno inviato una lettera a Elly Schlein per chiederle un incontro: vogliono convincerla a dire no all’utero in affitto

• A Di Martedì (La7) hanno fatto sentire un’audio che Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha consegnato alla magistratura vaticana. È di un uomo vicino alla banda della Magliana, tira in ballo lo stesso Giovanni Paolo II

• A Caldes, Val di Sole, tremila persone ieri dato l’ultimo saluto ad Andrea Papi il giovane di 26 anni ucciso da un orso. Intanto la procura ha indentificato l’animale. È una femmina, si chiama Jj4 e aveva già aggredito due uomini, padre e figlio, tre anni fa

• A Milano un’altra bambina è stata abbandonata in ospedale. La mamma l’ha partorita in un capannone

• L’anarchico Cospito ha ripreso ad assumere cibi solidi. Il suo peso è sceso da 120 a 69,5 chili

• All’incoronazione di re Carlo III Harry verrà da solo. Meghan Markle e i loro due figli resteranno in California

• Ultime sul Qatargate. Eva KailÄ«, dopo oltre 4 mesi di carcerazione preventiva, è finita ai domiciliari

• Depardieu è accusato di molestie da altre 13 attrici, che però non lo hanno denunciato

• L’Alto Adige è la prima provincia italiana a dare il via libera al numero chiuso per i turisti. Il tetto è stato fissato in 34 milioni di pernottamenti

• I nomi che piacciono di più agli italiani sono Leonardo e Sofia

• Giuseppe Amato non è solo accusato di aver ucciso la moglie con le benzodiazepine: è indagato anche per l’omicidio della suocera, morta 22 giorni prima della figlia

• Sicilia, l’ex deputato regionale del Pd Paolo Ruggirello è stato condannato a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa

• Chiusa l’indagine della Figc sulla Juve, il procuratore sportivo Giuseppe Chiné contesta alla squadra la lealtà sportiva

• Quarti di Champions, Milan Napoli 1 a 0, Real Madrid Chelsea 2 a 0

Titoli

Corriere della Sera: Le nomine dopo le tensioni

la Repubblica: I leaks agitano l’Europa

La Stampa: Nomine, il compromesso di Meloni

Il Sole 24 Ore: Contratti Pa, servono 32 miliardi

Avvenire: Priorità l’inclusione

Il Messaggero: Statali, aumenti dopo i tagli

Il Giornale: Meloni accontenta tutti

Il Fatto: Il bavaglio Cartabia fa sparire delitti e indagini

Libero: 100 femministe contro la Schlein

La Verità: Via libera alla commissione / Indagherà anche sui vaccini

Il Mattino: Operazione rimonta

il Quotidiano del Sud: La discontinuità e la continuità che servono al Paese

il manifesto: I macellai

Domani: Le nomine si trasformano in suk / Meloni cede Enel a Salvini e Letta