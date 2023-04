I fatti del 14 Aprile 2023: fine del Terzo Polo, mistero Giletti, tre italiani a Cannes

14/04/2023 06:42:00

Vediamo i principali fatti e le notizie di oggi, 14 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La talpa del Pentagono è un ragazzo di 21 anni, voleva impressionare i 12 utenti della sua chat

• Il ministro Nordio manda degli ispettori a Milano: la spia russa fuggita dai domiciliari ha causato imbarazzi all’Italia, il governo vuole vederci chiaro

• Il partito unico del Terzo Polo è morto ancor prima di nascere. Renzi e Calenda se ne dicono di tutti i colori. Alla base dei dissidi, il Riformista, la Leopolda. E i soldi

• Oggi sono dieci giorni che B è in terapia intensiva. Il ricovero non gli ha impedito di vedere Milan Napoli

• Terna, Giuseppina Di Foggia sarà ad e Igor De Blasio presidente. Ora si passa alle società non quotate

• Dopo le nomine di Cattaneo come ad e Scaroni come presidente, Enel in Borsa ha perso il 3,9%. Piazza Affari in rosso

• Il sindaco di Roma Gualtieri è stato beccato a giocare a scopa sull’iPhone nel bel mezzo del Consiglio comunale

• È stata arrestata Laura Bonafede, maestra elementare. È accusata di aver favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Ne era anche l’amante

• Il caso di Erba potrebbe essere riaperto. Olindo e Rosa, oggi all’ergastolo, potrebbero essere scarcerati

• Trevignano Romano, il Vaticano ha mandato dei preti in incognito per studiare da vicino il miracolo: la madonnina piange veramente? e Gisella è davvero una veggente?

• Julia Ituma, pallavolista di 18 anni, nata a Milano da genitori nigeriani, si è lanciata giù dalla finestra di un albergo a Istanbul. La sua squadra aveva perso una partita importante

• All’Eur si sono tenuti i funerali di Alessandro Parini, morto nell’attentato a Tel Aviv. Il padre in lacrime. La madre addolorata. Il prete: «Era un puro». L’amica: «Il mio cuore sarà per sempre tuo»

• Dopo sei anni di contratto, Urbano Cairo ha sospeso Giletti. Perché hanno litigato? Fioccano i retroscena

• A Cannes, per la prima volta dopo 22 anni, ci sono tre italiani in concorso: Bellocchio, Moretti e Rorhwacher

• Europa League, il Feyenoord ha battuto la Roma, la Juve ha vinto con lo Sporting Lisbona

• Conference League, la Fiorentina vince 4 a 1 contro i polacchi del Lech Poznan

• Tennis, agli Atp di Montecarlo Musetti ha battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic (4-6 7-5 6-4), Sinner ha sconfitto Hubi Hurkacz (3-6 7-6 6-1). Ora i due azzurri si sfideranno ai quarti. Matteo Berrettini si è ritirato per un problema fisico

• È morta Mary Quant, stilista britannica. Aveva 93 anni. Era l’inventrice della minigonna

Titoli

Corriere della Sera: Pentagono, presa «la talpa»

la Repubblica: Pensioni, schiaffo alla Lega

La Stampa: Il governo scopre i migranti: «Utili per ridurre il debito»

Il Sole 24 Ore: Apple sposta in India il 7% dei prodotti / Batterie, la Cina punta a 5 siti Ue

Avvenire: Figli & immigrati

Il Messaggero: Bollette, tornano gli aumenti

Il Giornale: Difficile la linea dura / Il governo ora frena

Leggo: Il dominio dei nuovi boss

Il Fatto: 15 miliardi di euro per il Ponte e zero per contratti e pensioni

Libero: Giletti chiuso per colpa della mafia

La Verità: Il golpetto della Consulta: «Le leggi le facciamo noi»

Il Mattino: Reddito, arriva la stretta

il Quotidiano del Sud: Le cicale Germania e Olanda fanno pagare il conto a noi

il manifesto: Due di coppe

Domani: Baiardo attacca Massimo Giletti / Il giallo delle foto di Berlusconi