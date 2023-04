Anticipa a sabato la Seap-Sigel che vede ridursi turno dopo turno le possibilità di salvezza

14/04/2023 20:15:00

Un nuovo anticipo ed una seconda trasferta nel giro di otto giorni attende la Seap-Sigel Marsala. La destinazione tanto per cambiare sarà la Lombardia, questa volta Cremona per disputare la 7^giornata (1°turno del girone di ritorno) in casa della D&A Esperia Cremona. Al PalaRadi domani, 15 aprile alle ore 16.00 partenza delle operazioni dirette da Matteo Mannarino e Luca Pescatore, ambedue di Roma. L'ennesimo tre set a zero in trasferta, nel giorno di Pasqua in provincia di Como con contendente Tecnoteam Albese, ha assotigliato ulteriormente le ambizioni salvezza delle giovani allenate da coach Buonavita. Ora la linea di galleggiamento rappresentata da Anthea Vicenza è distante undici punti a sei giornate dal termine. Ma l'impresa alla Seap-Sigel Marsala di battere Cremona è già riuscita nel match di andata quando le squadre all'avvio di Pool Salvezza erano divise da ben dodici punti. Il proposito di Moneta e compagne sarà quindi quello di ripetersi anche nel domicilio delle tigri gialloblu, attuali quarte in classifica, di coach Valeria Magri. Cremona che presenta tra le sue fila l'ex di turno Jasmine Rossini (a Marsala nella sfortunata stagione di A2 2017/2018, ndr). Attenzione dovrà essere prestata tra le azzurre alla pericolosità e ai colpi d'attacco dell'altra schiacciatrice di banda, Anna Piovesan (classe 2004). Nel frattempo nella tarda mattinata di venerdì la carovana azzurra è partita su sistemazione aerea alla volta del Settentrione d'Italia.

"Dovremmo pure per questa partita convivere con l'emergenza indisponibili. C'è chi sta recuperando meglio rispetto ad un'altra, ma ancora non si conosce di nessuna claudicante una data realistica del rientro in campo. Ci alleniamo al massimo delle nostre possibilità ora con l'integrazione della palleggiatrice Teso che ha portato nuove soluzioni da offrire alla squadra. Nelle partite in trasferta finora non ne è andata bene una ma non possiamo troppo generalizzare perché ogni volta è quella giusta per uscire vittoriosi dagli scontri salvezza".





Al PalaRadi inoltre domani pomeriggio come su tutti gli altri palazzetti d'Italia verrá osservato un minuto di silenzio disposto dalla Federazione Italiana Pallavolo a seguito della improvvisa e tragica scomparsa della giovane pallavolista dell'Igor Novara e della Nazionale italiana under 19 Julia Ituma. Se non sarà possibile essere presenti fisicamente al PalaRadi di Cremona, due i modi possibili per seguire le sorti dell'incontro da dietro uno schermo: in simulcast su Volleyball World Tv e sul canale YouTube " Volleyball World Italia " (raggiungibile a questo link ). Sempre disponibile, invece, l’aggiornamento in tempo reale dell’incontro dato dal servizio dell’app “LVF – Lega Volley Femminile” o consultabile dall’homepage del sito Lega Volley Femminile serie A (). Emanuele Giacalone