La Sicilia agli ultimi posti per la donazione di organi

15/04/2023 06:00:00

Domenica prossima sarà la ventiseiesima giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti.

In occasione di ciò, il Centro Nazionale Trapianti ha realizzato un report, Indice del Dono, che prende in esame le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all’atto dell’emissione della carta d’identità elettronica. Stando all’aggregato nazionale, fra i cittadini che hanno rinnovato il loro documento di riconoscimento due milioni di questi, circa il 70%, hanno detto sì alla donazione. Il dato è in leggero calo rispetto al 2021.



Tra i centri con meno di cinquemila abitanti svetta per generosità Geraci Siculo, piccolo comune delle Madonie palermitane, con un tasso di consensi del 96,8%. A sensibilizzare i cittadini di questo piccolo centro urbano ha concorso senza dubbio la prematura scomparsa nel 2021, a soli 11 anni, di Marta Minutella, i cui genitori avevano simbolicamente firmato il consenso alla donazione degli organi anche se poi il prelievo non era stato possibile per ragioni cliniche. Anche Marianopoli, nel nisseno, si piazza al sesto posto fra i piccoli comuni virtuosi sotto questo punto di vista. Fra i comuni con abitanti compresi tra cinquemila e trentamila si aggiudica il quarto posto Corleone, in provincia di Palermo, e il decimo Ribera, in provincia di Agrigento. Per quanto riguarda le 44 città italiane sopra i centomila abitanti, Messina è trentottesima nella classifica nazionale, seguita da Siracusa (40), Palermo (41) e Catania (42). Ancor meno lusinghiera la graduatoria delle province: Enna è la migliore tra le siciliane nel complesso ma è solo 79° su 107 a livello nazionale, mentre Messina è 88°, Trapani 91°, Siracusa 92°, Agrigento 93°, Palermo 98°, Ragusa 99°, Catania 100° e Caltanissetta 102°. È evidente, con questi numeri, che la Sicilia sia al penultimo posto tra le regioni per “indice di generosità”. Un dato che ci lascia molto sconfortati!

Fortunatamente, nel 2022 in Italia sono aumentati i trapianti di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, segnando in molti casi le migliori performance assolute mai realizzate dal sistema trapiantologico nazionale. L'Italia è, infatti, al terzo posto in Europa per donazioni dopo Spagna e Francia, ma si può fare ancora molto.

Purtroppo ancora troppi NO alla donazione, come testimoniano i dati. Recentemente, Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha ricordato come ci siano ancora molti pazienti in attesa di un trapianto e sottolineato l’importanza di continuare a investire sulla promozione della cultura della donazione. In questo senso, la giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti si pone l’obiettivo di diffondere consapevolezza e sensibilizzare sul tema la comunità tutta. La Giornata vedrà anche un forte impegno sui social grazie ad ANCI e ai sindaci italiani, protagonisti insieme al Centro Nazionale Trapianti della campagna digitale #UnSìInComune: i primi cittadini inviteranno a dare il consenso alla donazione al momento del rinnovo della carta d'identità, ricordando anche che è possibile dire di sì subito online con SPID attraverso l'Aido, l'Associazione italiana donatori organi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sceglididonare.it.