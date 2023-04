I fatti del 20 Aprile 2023: Nordio e i giudici, l'orsa, i migranti ...

20/04/2023 06:50:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 20 Aprile 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei giornali.

• Artem Uss, il ministro Nordio ha avviato un procedimento disciplinare contro i tre giudici che lo avevano messo ai domiciliari. Le toghe insorgono. Oggi il ministro riferirà alla Camera

• Manfred Weber, del Ppe, si è autocandidato a succedere alla von der Leyen come presidente della Commissione. Potrebbe essere un assist per la nomina di un italiano al Consiglio. Mario Draghi?

• Beppe Grillo ha rilanciato sul suo blog un articolo in cui si prendono le difese dell’orsa Gaia. E l’Ordine dei veterinari del Trentino si schiera: «No all’eutanasia»

• L’anarchico Cospito, all’indomani della pronuncia della Consulta, ha interrotto lo sciopero della fame

• 164 migranti sono arrivati al porto di Crotone a bordo di uno yacht di lusso salpato da Smirne, in Turchia

• Il comune di Trevignano ha ordinato a Gisella Cardia di sbaraccare la statua della Madonna, il gazebo e le panche dove si sistemano i fedeli. È tutto abusivo. Ora la veggente intende ricorrere al Tar

• Macron sta lavorando a un piano di pace tra Russia e Ucraina. La Cina si dice pronta a sostenerlo, purché tenga «conto delle ragionevoli preoccupazioni di tutte le parti»

• Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina, invieranno armi per altri 325 milioni di dollari

• Papa Francesco ha donato a Carlo d’Inghilterra due frammenti della Vera Croce, a cui fu affisso Gesù Cristo. Saranno portati in processione il giorno dell’incoronazione

• Mosca conferma la condanna a 8 anni e mezzo di carcere per dissidente Ilya Yashin

• Taiwan ha comprato per 1,7 miliardi di dollari quattrocento missili americani Harpoon anti-nave. Ira di Pechino

• Nell’ultimo anno l’Iran ha giustiziato 582 persone, il doppio del 2021. Significa oltre 1,5 esecuzioni al giorno

• In Sudan il cessate-il-fuoco non è stato rispettato. Gli ospedali sono al collasso

• Ieri mattina un cavallo fuggito dall’ippodromo di Agnano, Napoli, si è immesso sulla tangenziale della città

• All’alba di ieri, a Milano, la polizia ha sgominato una banda di sudamericani. Nove uomini sono stati arrestati. Sono accusati di associazione a delinquere, tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, furto

• Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del GF, dice di essere triste per aver lasciato, dopo nove anni, Stefania Pezzopane, ex parlamentare del Pd. Ora ricomincerà con gli spogliarelli

• Ieri si è tenuta l’udienza del Collegio di garanzia per il caso delle plusvalenze della Juve. A sorpresa il procuratore generale Ugo Taucer, che rappresenta l’accusa, ha ammesso che la sanzione di 15 punti andrebbe rimodulata: «C’è una carenza di motivazione»

• Champions, Inter Benfica è finita 3 a 3. La semifinale sarà Milan-Inter

Titoli

Corriere della Sera: Pnrr, il richiamo ai ministri

la Repubblica: Ministri sotto scacco

La Stampa: Migranti, il governo nel caos / ridotta la protezione speciale

Il Sole 24 Ore: Svolta green, costi fuori controllo

Avvenire: Non siamo troppi

Il Messaggero: «Tasse tagliate a chi fa figli»

Il Giornale: Reddito di gravidanza

Qn: Decide Meloni, dietrofront sui migranti

Il Fatto: Non ne azzeccano una e bombardano i giudici

Libero: Niente tasse a chi ha figli

La Verità: L’America ritira il vaccino imposto all’Italia con il pass

Il Mattino: «Niente tasse per chi fa figli»

il Quotidiano del Sud: I fantasmi del presidenzialismo e la forza di Mattarella

il manifesto: Gioco sporco

Domani: Schlein, radicale ma prudente. Il piano per unire l’opposizione