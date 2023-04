Marsala, il consiglio comunale e la discussione del Pudm 

22/04/2023 20:55:00

Tutti in bici al giro di Sicilia. La mattina della partenza della gara mi reco a palazzo VII Aprile per assistere alla riunione della seconda commissione consiliare che si occupa di: Bilancio e Finanze - Patrimonio - Contenzioso,seduta non svolta per assenza del numero legale sono in 4 su 11 e sono il presidente Ferrantelli, Vito Milazzo, la Martinico e Alagna.

Tre giorni dopo approda in aula a palazzo VII aprile il Piano Demaniale Marittimo, sull'atto in questione si è aperta una lunghissima discussione che ha visti schierati da una parte i consiglieri di quella che una volta era la maggioranza consiliare, dall’altra quelli che sono passati all’opposizione assieme ai consiglieri di minoranza.

Il tutto sotto il patrocinio del presidente Sturiano che ricordando precedenti impegni presi, ha proposto il prelievo del progetto. Contro sono intervenuti, con toni e argomenti diversi ma con le medesime motivazioni, molteplici consiglieri.

In pratica si contestava alla burocrazia comunale e all’amministrazione, il fatto che il Piano da votare pur essendo in possesso della giunta, fosse stato trasferito all’aula per l’approfondimento in commissione e poi per la trattazione, soltanto pochi giorni fa. “E’ la solita storia – hanno detto Carnese, Coppola, Vinci, Passalacqua, Ferrantelli, Genna, Orlando e Rodriquez -. Ci si vuole mettere di fronte al fatto compiuto. Dovremmo votare atti senza conoscerli e approfondirli. E si usa sempre l’arma del ricatto del tempo utile a disposizione che sta per scadere. Il modus operandi è stato spesso denunciato. Certamente meno importante l'Odg del 14 aprile, ma la credibilità dei soggetti lascia a desiderare se in alltre circostanze desertano la commissione e restano all'oscuro dei lavori, forse per il giro di Sicilia???

Vittorio Alfieri