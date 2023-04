Oggi a Marsala l'8^ Maratonina del Vino. Cosa c'è da sapere

23/04/2023 06:00:00

Saranno più di 800 questa mattina gli atleti che prenderanno il via dal Monumento ai Mille di Marsala dell'8^ Maratonina del Vino, una manifestazione cresciuta tanto e diventata una tappa ormai fissa nel circuito dell'atletica regionale. La manifestazione sportiva organizzata dalla Polisportiva Marsala D.O.C. è valida come 4^ prova Gran Prix di Maratonine Regione Sicilia.

Sarà la stessa polisportiva a garantire con proprio personale e volontari il presidio degli incroci interessati al percorso, osservando le prescrizioni del Comando della Polizia Municipale che ha regolamentato con un'ordinanza il transito e la sosta lungo il percorso di gara e nelle strade limitrofe.

Partenza e percorso Maratonina - Ore 9:45 la partenza dal Monumento ai Mille, da cui si proseguirà per Piazza Piemonte Lombardo, via R. Montmasson (ex M. NUccio), via Mazzini, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli, via Sibilla, viale Isonzo, Piazza della Vittoria, viale C. Battisti, via Isolato Egadi, via Cap. Falco, Lungomare Salinella. Qui, il “giro di boa” in prossimità della prima palazzina di Sappusi e ritorno verso il Lungomare Boeo: questo percorso sarà ripetuto tre volte, per una lunghezza totale di poco superiore a 21 chilometri.

Come cambia la circolazione stradale per consentire la Maratonina - Da questa domenica dalle ore 8:30 alle ore 14:00 è istituito sia il divieto di circolazione veicolare lungo il suddetto percorso, che il momentaneo divieto di accesso e transito nelle strade che intersecano lo stesso percorso, così come riportato nell'Ordinanza. Con lo stesso provvedimento, dalle ore 5:00 alle ore 14:00 di domenica 23 aprile, è istituito il divieto di sosta in tratti/lati di vie e piazze interessate alla gara.

Percorsi alternativi per la circolazione veicolare - L'Ordinanza riporta altresì percorsi alternativi che consentono il transito - seppur limitato, dalle ore 8:30 alle ore 14:00 - in alcuni tratti non interessati al percorso di domenica prossima. Se ne riportano le principali, rimandando al provvedimento tutte le prescrizioni: ai veicoli provenienti dalle Vie Dei Mille, E. Alagna e Sanità sarà consentito il momentaneo transito in controsenso della Piazza Piemonte e Lombardo (sul lato in adiacenza non interessato dal circuito di gara) per immettersi sulla via S. Bilardello e, da qui, con svolta obbligatoria per via On. F.sco Pellegrino; Chiusura del Corso Amendola all'altezza di via Gagini con obbligo di svolta su quest'ultima, eccetto i residenti e gli autorizzati; Creazione di una corsia in via Mazzini per i veicoli provenienti da via E. Alagna, con svolta obbligata a sinistra per via S. Bilardello o a destra (dietro Autostazione Bus) per i veicoli dei residenti/autorizzati con direzione via Scalilla; Inversione del senso di marcia in via A. Diaz, tratto Piazza San Francesco-via Colocasio con direzione di marcia su quest'ultima. Infine, sono state istituite “corsie preferenziali”, delimitate da transenne, per agevolare l’uscita dei veicoli dai passi carrai che sono ubicati lungo il percorso della gara podistica. L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a collaborare, tenuto conto dei percorsi alternativi predisposti che, seppur con limitazioni, consentono di muoversi con l'auto nel corso della gara podistica.

Capolinea bus in piazza Pizzo - In coincidenza dello svolgimento della “Maratonina del Vino”, domenica prossima – 23 aprile – il capolinea bus di Piazza del Popolo sarà temporaneamente trasferito in Piazza F.sco Pizzo.

Oggi niente Mercato del Contadino - In occasione della Maratonina salta per oggi il consueto appuntamento domenicale con il "Mercato del Contadino" nel piazzale di fronte al Monumento ai Mille. La partenza della manifestazione sportiva sul Lungomare Maltese è prevista di fronte al Monumento. Sentita l'Associazione Feder-Agri, gestore del mercato, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno sospendere il servizio. Il Mercato del Contadino tornerà operativo a partire dal 30 aprile.