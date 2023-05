Ad Erice al via la campagna contro gli incendi. Il video ufficiale è di due giovani

06/05/2023 14:00:00

Si chiamano Salvatore Russo e Antonino "Nino" Cirinesi, sono due giovani ericini di 13 e 18 anni e sono gli autori dello spot della campagna di sensibilizzazione contro gli incendi che il Comune di Erice ha attivato in queste settimane.

Il video racconta brevemente un’eventuale operazione antincendio messa in atto dal personale della Protezione civile comunale, coordinato da Giuseppe Tilotta, in collaborazione con i volontari delle associazioni di Protezione civile, a partire dall’avvistamento tramite l’innovativo sistema di videosorveglianza di cui il Comune si è dotato fino, appunto, alle attività di soccorso.

L’invito finale è a “Non bruciare il futuro” ed a telefonare tempestivamente al numero 112 (Numero Unico di Emergenza) in caso di avvistamento di un incendio. Nel corso del video (della durata di un minuto e quarantasette secondi) i due giovani autori hanno ovviamente messo in risalto le meraviglie naturalistiche del nostro territorio che vanno protette, tutelate, conservate. Qui il video:

«Ringraziamo di cuore Salvatore e Antonio per aver voluto dare questo importante contributo di sensibilizzazione al rispetto del nostro patrimonio boschivo, del suo ecosistema e della tutela della sicurezza pubblica – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco -. Il video, breve ma intenso ed efficace, descrive perfettamente il lavoro messo in campo dal nostro personale comunale, in collaborazione con le associazioni di Protezione civile, in caso di avvistamento di un incendio. Un prodotto di qualità realizzato con creatività da due giovani concittadini ericini che hanno dimostrato amore per il nostro territorio».

Nell’ambito delle attività antincendio, è già attiva dal giorno 1 maggio - e fino al prossimo 31 ottobre - l’ordinanza relativa alla pulizia dei terreni (clicca qui per consultare la news pubblicata il 17 aprile nel sito istituzionale e per leggere l’ordinanza). I controlli, effettuati dalla Polizia Municipale, hanno già avuto inizio, pertanto si sollecita la pulizia dei terreni a tutti coloro i quali non hanno ancora provveduto. Le inosservanze saranno chiaramente sanzionate.

«A tutela del nostro territorio e della sicurezza, invitiamo i cittadini e gli enti al rispetto dell’ordinanza – commentano ancora sindaca e assessore -. L’attività antincendio è già in atto da tempo e prevederà controlli, sanzioni e videosorveglianza tramite diverse telecamere installate nel territorio. In tal senso, al fine di potenziare l’attività di vigilanza, nei giorni scorsi abbiamo convocato le associazioni di Protezione civile, alcune delle quali si sono rese disponibili a stipulare apposite convenzioni. Ancora una volta, l’invito è al pieno rispetto delle regole, al fine di scongiurare incendi, danni al patrimonio naturalistico e pericoli per la pubblica incolumità».

******

Al Pala Cardella tre giorni all’insegna della scherma - Nel corso dell’ultimo fine settimana il Pala Cardella ha ospitato la prova del campionato italiano gold-silver assoluti e gold cadetti-giovani, con l’organizzazione dell’Asd Trapani Scherma ed il patrocinio del Comune di Erice.

«Sono stati tre appassionanti giorni di sano sport che hanno coinvolto moltissimi giovani – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino -. È stato molto piacevole poter ammirare tanti giovani atleti misurarsi all’insegna degli alti valori contenuti nella scherma come l’etica, il rispetto delle regole e dell’avversario. Nella nostra idea di città tutti gli sport, come in questo caso la scherma, possono e devono trovare spazio e ringraziamo l’Asd Trapani Scherma per l’ottima e competente organizzazione dell’evento sportivo».

******

Katagoghia”: rievocato ad Erice l’antico rito - La sindaca Daniela Toscano e l’assessora Rossella Cosentino, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno partecipato all’evento “Katagoghia – volo delle colombe”, un’iniziativa di riambientazione culturale, nel solco di un antichissimo rito, che si è tenuta martedì alla sala conferenza del Palazzo Sales di Erice. La manifestazione organizzata dall’associazione Ermes onlus, con la supervisione del presidente prof. Giuseppe Puglia e del professore Salvatore Corso, rientra nell’ambito del progetto denominato “Settimane dell’amicizia tra i popoli del Mediterraneo: rievocazione di feste e ludi antichi locali”.

«Le colombe sono simboli di gioia e di pace – commentano la sindaca Toscano e l’assessora Cosentino – ed il loro volo/viaggio tra l’Africa e la Sicilia e viceversa rappresenta il collante di un rapporto ancestrale ed ancor oggi fortissimo tra i territori, oltre a scandire il ciclo delle stagioni. Pertanto, proprio in questo periodo storico segnato da una orrenda guerra, è stato messo al centro dell’evento proprio il tema della pace, così come la rievocazione del mito di Venere. I giovani studenti della scuola secondaria di primo grado Antonino De Stefano e dell’Istituto Alberghiero Ignazio e Vincenzo Florio hanno realizzato delle colombe di carta, scritto messaggi di pace e recitato poesie in dialetto siciliano. Crediamo che sia stato un bel momento di arricchimento culturale e di riflessione ed un’importante esperienza per i giovani studenti».

******

Rilevazione e censimento esposizioni pubblicitarie e occupazioni suolo pubblico - La SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tributi, procederà alla rilevazione ed al censimento di tutte le fattispecie imponibili presenti nel territorio comunale ai fini delle esposizioni pubblicitarie (insegne, cartelli, ecc…) e delle occupazioni di suolo pubblico (passi carrabili, suolo, soprassuolo, sottosuolo ecc..) aventi carattere permanente e temporaneo.

Le predette operazioni di rilevazione, metriche e fotografiche, saranno effettuate da personale autorizzato munito di tessera di riconoscimento. A tal fine, si invita la cittadinanza a prestare la massima collaborazione fornendo, ove richiesto, i dati occorrenti per il buon esito delle operazioni.

Eventuali informazioni possono essere richieste direttamente presso lo sportello locale sito Trapani in via Dell’Olmo 13) nei giorni: Lunedi - Mercoledi e Venerdi dalle ore 08:30 alle ore 12:30 oppure attraverso i canali telefonici e mail: tel. 0924-1855029 - mail sportello.erice@sogetspa.it

******

Avviso di cambio di ubicazione del seggio elettorale - Sezione n.1 - La Sindaca Daniela Toscano Pecorella chiede alla Commissione Elettorale Circondariale di Trapani l’autorizzazione al trasferimento della sezione n.1 dalla Via Nunzio Nasi n.1 ai locali comunali di piano terra del Palazzo Municipale, siti in Piazza della Loggia n.1.

La Commissione Elettorale Circondariale ha fatto pervenire l’autorizzazione al trasferimento della sede del Seggio Elettorale – Sezione n.1; l’ubicazione del Seggio Elettorale – Sezione n.1 del Comune di Erice viene trasferito dai locali Comunali della Via Nunzio Nasi n.1, al piano terra dei Locali Comunali del Palazzo Municipale sito in Piazza della Loggia n.1.