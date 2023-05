I Giovani imprenditori di Sicindustria Trapani in "tour". Visita alla Sarco di Marsala

07/05/2023 00:30:00

L’attività del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani prosegue con il ciclo di visite aziendali. Il terzo appuntamento cadenzato ha previsto la visita presso la Sarco S.r.l. di Marsala, dal 1991 azienda leader in Sicilia nel settore dei servizi ambientali e dei rifiuti.



All’incontro, cui ha partecipato tutto il Gruppo Giovani Imprenditori di Trapani ed il presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino, è stato illustrato, dai titolari dell’azienda Sarco Srl, Antonio e Laura Spanò, il ciclo produttivo che prevede la totale valorizzazione dei rifiuti sottoposti a riciclo e trasformati nuovamente, con tecniche sofisticate, in materie prime.

L’imprenditore Antonio Spanò, ha raccontato come con passione è nata la sua idea imprenditoriale e come in poco tempo sia riuscito ad ampliare ed a differenziare l’attività che, oltre al trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti di vetro e metallo provenienti dalla raccolta differenziata, oggi, si occupa anche della gestione dei rifiuti speciali, offre servizi di logistica, trasporto, intermediazione e servizio portale alle navi.

I principi cardine, nonché la mission aziendale che ne ha decretato l’eccellenza, rimangono: innovazione, sostenibilità e rispetto per il territorio.

Al termine della visita, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani, Vincenzo Mucaria, ha ringraziato i titolati della Sarco S.r.l. per l’accoglienza ricevuta, soffermandosi sull’importanza dei momenti di condivisione tra imprenditori che hanno l’obiettivo di ampliare la conoscenza del tessuto imprenditoriale del nostro territorio.