I fatti dell'8 Maggio: i festeggiamenti per Re Carlo III, scontro sulle riforme

08/05/2023 07:10:00

Vediamo insieme le principali notizie di oggi, 8 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• I festeggiamenti per l’incoronazione di re Carlo sono continuati per tutta la giornata di ieri. Gli street parties. Il concerto di Bocelli. E un brindisi anche per il piccolo Archie

• Grande festa al Maradona, 50 mila napoletani assistono alla prima partita da campioni d’Italia dei loro beniamini. Poi, musica con Clementino, Bennato e Liberato

• Domani la Meloni riceverà le opposizioni. All’ordine del giorno: le riforme costituzionali (presidenzialismo, etc.). Tajani avverte: «Se rifiuteranno il dialogo, noi andremo avanti, poi ci saranno i referendum e decideranno i cittadini»

• Silvio Berlusconi non è più in grado di guidare Forza Italia: la gestione del partito sarà affidata a Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Marta Fascina

• Cottarelli è già stufo: si è dimesso da parlamentare, e ha lasciato il Pd. «Voglio tornare a fare il divulgatore»

• La ministra Casellati avrebbe tanto voluto che il figlio Alvise, musicista, dirigesse il concerto dell’1° giugno al Quirinale. Dal Colle fanno sapere che il programma è stato chiuso in dicembre

• Ieri da Aosta a Lampedusa, la staffetta pacifista lanciata da Michele Santoro per chiedere lo stop all’invio di armi. Hanno partecipato in 20 mila

• In Puglia un panettiere albanese non accettava che la ex moglie si fosse rifatta una vita, ha preso un coltello e ha fatto una strage

• A Savona, un lavapiatti africano ha sparato in testa a una cameriera albanese, che lo aveva lasciato

• A Roma gli attivisti di Ultima Generazione hanno tinto di nero la fontana del Bernini a Piazza Navona

• Nuova strage Serbia: un ragazzo di 21 anni, figlio di un militare, si è messo a sparare. Otto morti. Catturato dalla polizia dopo nove ore di inseguimento

• In tribunale Donald Trump ha confuso, per ben due volte, la sua accusatrice Jean Carroll, con l’ex moglie Marla Maples

• Un sito americano offre mille dollari per guardare i dieci Fast & Furious

• A Marina Cicogna, nonostante la sua storia con Florinda Bolkan, dice che le rivendicazioni degli LGBT non la convincono

• Atalanta Juve, i bergamaschi insultano Vlahovic, lui segna il gol del 2 a 0 e li zittisce. Napoli Fiorentina è finita 1 a 0, Torino Monza 1 pari, Lecce Verona 0 a 1

• Il friulano Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Giro

• Gp di Miami, Verstappen recupera nove posizioni e vince. Secondo Perez, terzo Alonso. Sainz è quinto, Leclerc settimo

• È morto Gary Prado Salmón, militare boliviano, noto per aver catturato Che Guevara. Aveva 85 anni

Titoli

Corriere della Sera: Lo scontro sulle riforme

la Repubblica: Riforme senza l’opposizione

La Stampa: Lavoro, l’Italia è contro i giovani

Il Sole 24 Ore: Giovani e crisi. Casa, lavoro, studi: check sugli aiuti per gli under 35

Il Messaggero: Medici in fuga dagli ospedali

Il Giornale: Elly spaventa tutti

Leggo: Non c’è password che tenga

Il Fatto: Fuorilegge premiati: sconti a chi non versa i contributi

Libero: Così cambia la tredicesima

La Verità: Chi decide sulle cure e i vaccini dipende da Gates e Big Pharma

Il Mattino: DA OSCAR

il Quotidiano del Sud: La gerarchia di interessi Francia Italia da ricomporre

Domani: L’esame di Stato