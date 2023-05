I fatti del 10 Maggio: Meloni e le opposizioni, fermento in Rai, cavallette in Sardegna

10/05/2023 07:08:00

Vediamo insieme alcuni dei principali fatti di oggi, 10 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• La premier Giorgia Meloni ha ricevuto uno per uno i capi dell’opposizione. All’ordine del giorno: la riforma della Costituzione. Ha incassato un doppio no di Pd e M5s, aperture sul «sindaco d’Italia» da Azione e Iv

• Fermento a viale Mazzini. La Meloni allunga le mani sulla Rai. Dentro Porro, Foa, Insegno e Giletti, fuori Fabio Fazio e Flavio Insinna, dimezzato Amadeus

• Gli americani fanno sapere che il caso Artem Uss può considerarsi chiuso, che hanno molta fiducia nel lavoro dei servizi italiani

• In Sardegna tornano le cavallette. È il quinto anno di fila

• Donald Trump è stato condannato a pagare 5 milioni di dollari a una donna, da lui molestata sessualmente e poi diffamata

• A Mosca s’è festeggiata la Giornata della Vittoria nella grande guerra patriottica, parata sottotono, un solo carro armato. Putin ha accusato l’occidente e promesso: «Vinceremo!»

• Nel giorno della Festa dell’Europa, Zelens’kyj ha ricevuto a Kiev la presidente della Commissione Ursula von der Leyen

• Morto al fronte il videocronista della Afp Arman Soldin. Aveva 32 anni

• Durante l’interrogatorio di garanzia Matteo Messina Denaro ha preso un po’ in giro il gip. «Ero un agricoltore»; «sono un apolide»; «Quel che so di Cosa nostra lo so dai giornali»; «Se ho beni non vengo a dirlo a voi»; etc. Qui l'articolo di Tp24.

• Il boss Giuseppe Guttadauro è stato condannato ad altri 5 anni di reclusione per reati di mafia. Otto anni a suo figlio Mario Carlo

• Gli eco-ribelli che hanno imbrattato la fontana di piazza Navona finiscono inquisiti dalla procura

• Almeno tredici persone sono state uccise in una serie di raid aerei lanciati da Israele contro la Striscia di Gaza

• Elezioni in Turchia: per la prima volta nei sondaggi il presidente Recep Tayyip Erdoğan è dato in svantaggio. Ha quattro punti in meno di Kemal Kılıçdaroğlu

• Giulia Schiff, 24 anni, l’ex allieva dell’aeronautica che lasciò le Forze Armate perché vittima di nonnismo, finita a combattere in Ucraina, si è sposata in un castello a Verona

• Champions, Real City è finita 1 a 1. Bisognerà aspettare la gara di ritorno, mercoledì 17 maggio, per sapere chi andrà in finale

• La curva dell’Atalanta è stata sospesa per una giornata per via dei cori «zingaro! zingaro!» a Vlahovic

• Giro, il francese Aurelien Paret-Peintre vince la Venosa-Lago Laceno. La maglia rosa va al norvegese Leknessund

Titoli

Corriere della Sera: Meloni-Schlein, l’intesa non c’è

la Repubblica: Meloni, il muro di Schlein

La Stampa: Riforme, sfida Meloni-Schlein

Il Sole 24 Ore: Banche, in tre mesi boom di utili

Avvenire: La Messa non è finita

Il Messaggero: Riforme, le aperture e i veti

Il Giornale: «Colpire le famiglie ricche» / Il Pd vuole l’eurostangata

Leggo: «Pagateci o spoileriamo le serie»

Il Fatto: Il Pd vota con la destra per fare armi col Pnrr

Libero: Donna di cuori e donna di picche

La Verità: Uteri in affitto alla fiera di Milano

Il Mattino: Riforme, il dialogo è in salita / No del Pd, i centristi aprono

il Quotidiano del Sud: Riforme, manicomio italiano!

il manifesto: Carta da parata

Domani: Le riforme di Meloni non esistono / Ma riescono a dividere Pd e M5S