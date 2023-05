A Selinunte la decima edizione del Festival "Musica e Legalità"

12/05/2023 18:00:00

Anche quest'anno al parco archeologico di Selinunte, ospita "Musica e Legalità", il grande festival ideato da Unlocked e Valeria Grasso, testimone di giustizia e presidente dell'associazione "Legalità è Libertà".

Per la sua decima edizione che si terrà il 12 agosto, all'evento pensato per i giovani porterà in Sicilia, grandi artisti internazionali, da Michael Bibi a Giulio Mogol.

Attraverso il linguaggio universale della musica saranno affrontati temi legati al contrasto alle dipendenze di ogni tipo, dalle sostanze stupefacenti all'alcol e alle droghe, di sensibilizzazione all'ambiente, alla salute e anche alla valorizzazione del territorio.

Imprenditori, figure istituzionali e dello spettacolo saliranno sul palco offrendo il loro contributo: con i loro interventi, come già successo negli anni passati. Il parco archeologico di Selinunte sarà così trasformato in un grande palcoscenico. Da diversi anni ormai, l'associazione "Legalità è Libertà", che opera nel sociale con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema del contrasto alle dipendenze, all'alcolismo, alla violenza sulle donne, guidata dalla testimone di giustizia Valeria Grasso, ha scelto come evento "Unlocked Music Festival", una delle manifestazioni più grandi in Sicilia che ospita ogni anno fino a 15 mila persone provenienti da tutta Europa.

Star dell'evento è Michael Bibi, artista di origini londinesi del genere underground, considerato oggi il numero uno al mondo nella sua categoria- Sul palco anche altri artisti, come ad esempio Bruna, ma anche Christian Picciotto, uno dei più noti rapper palermitani. E poi ancora Esdra, musicista arrivata in finale al concorso nazionale "Musica contro le mafie". Infine, Claudia Sala, che spazia tra folk, pop, rock e canzone d'autore, e Silvie Loto, artista di fama mondiale, la cui musica è stata definita come un "groove" contagioso.