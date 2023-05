La Asd Karate Marsala con Alexander Hug vince la Coppa Italia, Samuele Donato secondo nei Kata

17/05/2023 16:30:00

Grande successo della Coppa Italia di Karate svoltasi a Schio dove la Asd Karate Marsala del Maestro Vito Genna ha conquistato la Coppa Italia di kumite, combattimento, con il giovane Alexander Hug e vinto l'argento nei kata, forme, con Samuele Donato.

Il club Lilibetano si presentava in trasferta in Veneto con soli due atleti visto che il resto dei tesserati del club era impegnato a Palermo al Trofeo dell'Amicizia. Per la cronaca, Samuele Donato fino all'ultimo era primo in classifica, poi però superato alla fine dall'ultimo concorrente con 2 decimi di distacco.Alexsander Hug, invece, nel kumite supera tutti gli avversari con scioltezza, confermando tutti i progressi fatti durante tutta la stagione e vince il prestigioso oro consolidando il suo dominio nella categoria.

Prossimo ed ultimo impegno stagionale, tra due settimane a Marsala per la Trinacria Cup.