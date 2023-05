"Ripresa Sicilia". Contributi per 450 milioni alle imprese siciliane

20/05/2023 08:35:00

Investimenti per oltre 450 milioni di euro e 202 imprese coinvolte. Questi sono alcuni dei principali dati relativi all'avviso "Ripresa Sicilia" promosso dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana, alla scadenza del bando destinato alle imprese che intendono accedere a contributi in conto capitale gestiti dall'Irfis.

Sono state presentate 200 richieste, che hanno visto coinvolte 202 aziende, in larga parte piccole imprese (74%), per una previsione di investimento complessivo di 468,6 milioni di euro, e una richiesta di agevolazioni economiche pari a 341,6 milioni di euro. Consistente la risposta progettuale da parte del tessuto produttivo siciliano, a fronte di una dotazione finanziaria assegnata alla misura pari a 36 milioni di euro di cui 20 milioni a valere su risorse del Poc 2014-2020 e 16 milioni su risorse del Fsc 2021-2027, per la quale il governo regionale intende individuare ulteriori risorse aggiuntive attingendo dalla nuova programmazione comunitaria Fesr 2021-2027 per non disperdere il patrimonio di proposte.

Il 10% dei progetti presentati proviene da imprese che stanno decidendo di realizzare investimenti in Sicilia, per un importo superiore a 50 milioni di euro. Si tratta di una progettualità in larga parte orientata a strategie di rafforzamento e consolidamento di insediamenti produttivi esistenti (63%), rappresentativa dei comparti produttivi siciliani, con una maggiore partecipazione delle imprese agrifood (15%), del commercio (19%), dell’ICT (15%) e del manifatturiero puro (12,5%). Circa la metà delle proposte provengono dal sistema produttivo ricadente su Palermo (32,2%) e da quello di Catania (15,21).

Aran Sicilia, governo regionale al lavoro per il rinnovo del direttivo

«Il governo regionale è alle fasi conclusive nella determinazione della nomina dei componenti del Comitato direttivo dell’Aran Sicilia, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione nella contrattazione collettiva». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, rassicurando le organizzazioni sindacali che in questi giorni hanno manifestato preoccupazione per il ritardo nella ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali.



«Abbiamo ascoltato con grande attenzione le sollecitazioni pervenute dalle diverse organizzazioni sindacali – aggiunge l’assessore della Funzione pubblica, Andrea Messina,– e condividiamo la necessità e l’esigenza di procedere alla nomina degli organi di rappresentanza dell’Aran, così da poter dare nuovo impulso alla stagione dei rinnovi contrattuali, ormai da troppo tempo attesa dai dipendenti regionali».

Nei giorni scorsi il rinnovo dei contratti e la riqualificazione del personale regionale sono stati oggetto di un’audizione presso la commissione Bilancio dell’Ars dove l’assessore della Funzione pubblica ha avuto modo di esprimere la volontà del governo di avviare ogni azione utile alla riclassificazione e riqualificazione del personale regionale ormai divenuta inderogabile anche in ragione della ridotta dotazione organica e dei progressivi pensionamenti che interesseranno nel prossimo quinquennio la maggior parte del personale oggi in servizio.