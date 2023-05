Vento forte nel trapanese e in tutta la Sicilia. Chiusa la A19 Palermo Catania

20/05/2023 14:48:00

Ci sono raffiche di vento in tutta la Sicilia in questo momento e anche in provincia di Trapani, da metà mattinata, si è alzato un forte vento di scirocco. Qui le previsioni di oggi nel trapanese.

L'autostrada A19, Palermo-Catania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra Enna e Caltanissetta a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona.

Lo ha reso noto l'Anas spiegando che i traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Inoltre, è consigliata la massima prudenza a tutti i mezzi telonati. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco è presente sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sono diversi gli alberi che si sono abbattuti sulle strade, bloccati i collegamenti con le isole minori. Il vento in queste ore sta soffiando forte sulla Sicilia, creando numerosi disagi agli automobilisti e alla popolazione: le raffiche hanno raggiunto i 120 chilometri orari e stanno insistendo nella zona orientale dell’Isola, mettendo in ginocchio il messinese e il suo hinterland.