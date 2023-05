I fatti del 22 Maggio: Meloni in Romagna, gli ucraini si ritirano da Bakhmut, l'Etna si risveglia

22/05/2023 07:01:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 22 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia ha lasciato il G7 di Hiroshima con un giorno di anticipo per visitare le zone alluvionate. Ieri è atterrata a Rimini. Camicetta verde, pantaloni sportivi e stivaloni – è scesa nel fango con i volontari per congratularsi con loro

• Le richieste per il governo dalle zone alluvionate: adempimenti fiscali da bloccare, ristori a famiglie e imprese per i danni subiti, ricostruzione di quel che ha ceduto. Per domani è convocato il Consiglio dei ministri

• Scene di sciacallaggio a Ravenna. Per salvare la città dall’inondazione, i tecnici hanno preferito allagare le campagne

• Gli ucraini si ritirano da Bakhmut, la città è in mano ai russi: ma ormai è un cumulo di macerie

• Gli americani, dopo un anno di pressioni da parte degli ucraini, daranno loro i caccia F-16. «Serviranno anche quando ci sarà la pace, per dissuadere i russi dal cominciare una nuova guerra»

• Joe Biden tende una mano ai cinesi. «Un conflitto non è inevitabile»

• Venerdì Silvio B. ha lasciato il San Raffaele, è tornato ad Arcore e s’è messo subito a lavorare

• L’Etna dà nuovi segnali di attività vulcanica. Boati, pioggia di cenere e fontane di lava. Chiuso l’aeroporto di Catania

• A Foggia un boss della mafia locale è stato ammazzato a pochi metri da casa. Due fucilate, al volto e al torace

• In val di Non, in Trentino, una donna si è gettata giù da un ponte insieme al figlioletto di 4 anni. Volo di 90 metri

• Un ragazzo di 20 anni, di origini marocchine, prendeva a calci la fidanzata, minorenne, per farla abortire. Arrestato

• Parco della Majella, un lupo ha ammazzato un cane e ferito una donna nel centro di Palombaro

• Ultima generazione ha versato carbone vegetale nella Fontana di Trevi

• Tragedia del Mottarone, chiesti sei rinvii a giudizio

• Elezioni in Grecia, i conservatori di Mitsotakis hanno oltre il 40% dei voti. Ma vogliono governare da soli, senza compromessi: si rivoterà tra un mese per assegnare il premio di maggioranza

• Biennale di Architettura di Venezia, il Leone d’Oro è andato al Brasile, il Leone alla carriera al nigeriano Demas Nwoko

• Oggi è attesa la sentenza sul caso plusvalenze, la Corte federale d’appello deve «rimodulare» la penalità di 15 punti inflitta alla Juventus

• La settimana scorsa, in un noto ristorante di Chiaia, Luciano Spalletti ha lanciato a De Laurentiis un ultimatum: per restare al Napoli vuole un contratto migliore, più soldi e la certezza di una rosa competitiva

• La Lazio vince a Udine e supera l’Inter, i nerazzurri perdono con il Napoli al Maradona, Lecce Spezia è finita 0 a 0, Torino Fiorentina 1 a 1. La Cremonese è retrocessa in B

• Giro d’Italia, McNulty vince la 15ª tappa. Resta in rosa Bruno Armirail

• Il russo Daniil Medvedev ha vinto gli Internazionali d’Italia battendo con un doppio 7-5 il danese Holger Rune. Si porta a casa: 1000 punti in classifica Atp, il titolo di n. 2 al mondo, un assegno da € 1.105.265 euro

• Europei di ginnastica ritmica, doppio oro per Sofia Raffaeli. È prima alla palla e alle clavette

• Ari Boulogne, fotografo francese, è stato trovato morto nel suo appartamento a Parigi. Ha passato la vita a tentare di dimostrare di essere il figlio illegittimo di Alain Delon. Aveva 60 anni

Titoli

Corriere della Sera: Romagna, piano per gli aiuti

la Repubblica: Dissesto, tutti i fallimenti

La Stampa: «Pnrr da rifare, basta soldi alle infrastrutture»

Il Sole 24 Ore: Imprese. Credito, primi allarmi. Il tasso di default ritorna a crescere

Il Messaggero: Alluvioni, la regia a Roma

Il Giornale: Vincono gli italiani / Perdono gli eco-sciacalli

Leggo: Meloni tra i volontari: «Bravi»

Il Fatto: Baiardo: «Ho tre foto di B. con Graviano, le ho fatte io»

Libero: Censurano insultano poi frignano

La Verità: Sta’ a vedere che l’alluvione ora è colpa della Meloni

Il Mattino: Meloni: risposte immediate

il Quotidiano del Sud: Il doppio tabù da infrangere

Domani: La crociata di Meloni contro i bambini