I fatti del 24 Maggio: due miliardi per l'Emilia, scontro sul commissario, nuova vittima

24/05/2023 06:51:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 24 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titolo dei quotidiani.

• Il Consilio dei ministri ha stanziato due miliardi di euro per le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna. Stop alle tasse. Didattica a distanza. Deroghe. Fondi. Etc.

• Giorgia Meloni vorrebbe nominare Bonaccini come commissario per l’emergenza (la cosa darebbe molto fastidio alla Schlein). La Lega però si oppone: «Serve un nome super partes»

• A Lugo i sommozzatori hanno ripescato un cadavere dal fango, è la quindicesima vittima dell’alluvione. Un uomo di 68 anni, disperso dal 17 maggio. Anche per oggi rimane l’allerta rossa: si temono nuove frane e nuovi smottamenti, nel pomeriggio è prevista pioggia

• Ponte Morandi, dopo la testimonianza shock di Gianni Mion, gli avvocati della difesa sostengono che l’ex ad «è inattendibile» e chiedono che venga indagato

• Chiara Colosimo, onorevole 36enne, fedelissima di Giorgia Meloni, è stata eletta nuova presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle mafie

• Grillo è sceso a Roma per incontrare Conte, B. cerca personale per Forza Italia, la maggioranza vuole rendere l’utero in affitto «reato universale» entro l’estate

• Peter Gomez diventerà condirettore del Fatto al fianco di Travaglio

• Mosca sostiene di aver neutralizzato tutti i sabotatori che fino a ieri mattina hanno attaccato le regioni russe al confine con l’Ucraina

• Ron DeSantis annuncerà questa sera la propria candidatura per la nomination repubblicana. Trump lo ha soprannominato «Little Ron», perché è alto solo un metro e sessanta

• TikTok ha citato in giudizio lo Stato americano del Montana, il primo ad aver vietato l’utilizzo della sua app

• La Cina si prepara ad affrontare una nuova ondata di Covid-19 che arriverà al suo picco a fine giugno, con 65 milioni di casi a settimana

• La tomba di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni uccisa perché non portava il velo in modo corretto, è stata vandalizzata

• L’Irlanda vuole etichettare vino, birra e distillati con la dicitura «Nuoce alla salute». Polemiche

• Napoli, africano senzatetto impazzito aggredisce un vigile, la folla tenta di linciarlo. L’intervento della polizia ha evitato il peggio

• L’ex avvocato Piero Amara, che aveva dato ai pm una lista di 66 soci della «Loggia Ungheria», è ora accusato di aver diffamato 66 persone

• Nella Repubblica Ceca un uomo di trent’anni è morto fulminato dalla corrente elettrica mentre si stava masturbando con un vibratore infilato nel sedere

• Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez convoleranno presto a nozze. Lui le ha chiesto la mano sul suo yacht, le ha regalato un diamante da due milioni e mezzo di euro

• Ieri sera a Cannes grande successo per Rapito di Bellocchio. Oggi, Nanni Moretti con Il Sol dell’Avvenire

• Giro d’Italia: la salita al monte Bondone ha dato spettacolo, la tappa è stata vinta da Joao Almeida. Geraint Thomas riconquista la maglia rosa

• È morta Maria Giovanna Maglie, giornalista, opinionista, scrittrice. Era malata da tempo. Aveva 70 anni

Titoli

Corriere della Sera: Aiuti, 2 miliardi per ripartire

la Repubblica: Strappo sull’Antimafia

La Stampa: «Colosimo all’antimafia, una pagina nera»

Il Sole 24 Ore: Derivati, boom con il rialzo dei tassi / Record a 20 mila miliardi di dollari

Avvenire: Chiesa attiva nella storia

Il Messaggero: «Due miliardi per ripartire»

Il Giornale: Lo Stato c’è

Leggo: Due miliardi per la Romagna

Il Fatto: Per ricordare Falcone botte ai ragazzi antimafia

Libero: Conte perde 500 mila fannulloni

La Verità: Mattarella capo dell’opposizione

Il Mattino: «Autonomia, disastro sanità»

il Quotidiano del Sud: Campana a morto per l’autonomia di Calderoli

il manifesto: Capaci di tutto

Domani: «Due miliardi per l’alluvione» / Ma la Lega non vuole Bonaccini