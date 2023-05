I fatti del 29 Maggio: la Turchia conferma Erdogan, gli Usa scongiurano il default, acqua verde a Venezia

29/05/2023 06:48:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 29 Maggio 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quoitidiani.

• Recep Tayyip Erdo─čan è stato riconfermato per la terza volta presidente della Turchia. Ieri ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia, con il 53,41% delle preferenze. Il suo avversario Kemal K─▒l─▒çdaro─člu s’è fermato al 46,59%

• Stati Uniti, il default è stato scongiurato. Sabato notte il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy hanno trovato un’intesa per evitare la bancarotta.

• Venezia s’è svegliata ieri con le acque del Canal Grande verde fluo. Il colore sarebbe dovuto a un tracciante che si usa nell’idraulica. Nessuna rivendicazione

• A Conselice la gigantesca chiazza d’acqua stagnate attorno allo stabilimento Unigrà è diventata quasi nera. Gli esperti dicono che non c’è pericolo

• Oggi l’allerta passerà da arancione a gialla. Riaprono le tratte ferroviarie Bologna-Ravenna e Bologna-Rimini. Restano chiuse 476 strade. Scende a 1.329 il numero delle persone sfollate

• Rai, dopo l’addio di Fazio e della Annunziata arriva il caso Barbareschi. Polemiche anche per la diretta di RaiNews comizio dei leader di centrodestra in sostegno al candidato sindaco di Catania. Per la prima volta un Papa è entrato in uno studio televisivo, quello di A sua immagine

• Ancora oggi si vota per i ballottaggi in 41 comuni, affluenza al 37,1%. Primo turno in Sicilia e Sardegna

• Ieri, giorno dell’anniversario della fondazione di Kiev, i russi hanno cercato di colpire la città con 54 droni, la contraerea ucraina dice di averne abbattuti 52. Bombe anche nell’oblast di Dnepropetrovsk, a Kharkiv e a Belgorod

• Lukaš─Śnko sta male? Il presidente bielorusso è sparito dalla circolazione. Secondo l’opposizione sarebbe stato ricoverato in un ospedale di Mosca dopo un vertice a porte chiuse con Putin

• Sul lago Maggiore un battello pieno di turisti si è ribaltato ed è affondato, 2 morti e almeno 2 dispersi. Una ventina di persone ha raggiunto la riva a nuoto

• Il Tar di Trento ha sospeso l’uccisione degli orsi Jj4 e Mj5 fino al 27 giugno

• In Spagna s’è votato per rinnovare le assemblee di 12 dei 17 governi regionali, o Comunità autonome, 38 province e tutti i consigli comunali. Si profila una dura battuta d’arresto per il centrosinistra

• Cannes, per Rapito di Marco Bellocchio, Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti e La Chimera di Alice Rohrwacher nessun riconoscimento

• La Lazio ha sconfitto la Cremonese 3 a 2 e scavalca l’Inter in classifica, a Torino il Milan ha battuto la Juve, il Lecce ha battuto il Monza 1 a 0, vince, ed è salvo. Verona Empoli è finita 1 a 1, Bologna Napoli 2 a 2.

• Il 106° Giro d’Italia è stato vinto dallo sloveno Primoz Roglic. Ad aggiudicarsi la 21ª tappa, il britannico Mark Cavendish. L’italiano Jonathan Milan ha conquistato la maglia ciclamino

• Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gp di Monaco davanti ad Alonso e Ocon. Male le Ferrari

Titoli

Corriere della Sera: Lite sul Pnrr, l’Europa apre

la Repubblica: «Giù le mani dai giudici»

La Stampa: Corte dei Conti, meno poteri / «Un attacco alla democrazia»

Il Sole 24 Ore: Festival dell’Economia. A Siena, Ravenna e Trento benessere al top per fasce d’età

Il Messaggero: La Turchia riparte con Erdogan presidente

Il Giornale: Smentiti i gufi del Pnrr

Leggo: Ospedali, mancano 30 mila medici

Qn: I primi sei miliardi contro il dissesto

Il Fatto: «6 mila euro al mese alla lobbista per parlare con il ministro Urso»

Libero: Beffa sulle pensioni / Conti da rifare

La Verità: All’estero li arrestano, qui li chiamano attivisti

Il Mattino: Pnrr, alta tensione con la Ue

il Quotidiano del Sud: Le egemonie nazionali cancellano l’Europa

Domani: Non ci stiamo preparando alla prossima alluvione