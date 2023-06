07/06/2023 20:18:00

Giuseppe Di Piazza si è risvegliato dal coma. Si tratta del ragazzo di 16 anni che aveva avuto un malore durante la traversata a nuoto Levanzo - Favignana, organizzata da Open Water Sicilia.

Dopo quattro giorni, una buona notizia. Sabato scorso, il giovane atleta era stato colto da malore durante la traversata e immediatamente soccorso e trasportato con l’eliambulanza al Civico di Palermo.

“Oggi – dichiarano gli organizzatori nel dare la notizia - possiamo finalmente raccontare a cuore e mente più leggeri di un weekend di gare fantastico, ma segnato da un fatto che ha bloccato noi tutti, me per primo in un limbo fatto di pensieri, paure e tante domande. Giorni di silenzio e riflessione dovuti, in una situazione che solo questa notte ha finalmente lasciato spazio ai sorrisi. Quello di Giuseppe per primo. Giorni nei quali voci, articoli e commenti i più disparati hanno solo creato una gran confusione. Giorni nei quali sarebbe stato certamente meglio tacere. Oggi, ora, solo ora è il momento per poter ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo nell'accaduto. Un grazie va a Tony Trippodo che, presente sul campo gara a pochi metri dal ragazzo ha certamente aiutato nel rendere, con la sua immediata segnalazione, più immediati i soccorsi. Un grazie va al medico di gara, la dottoressa Giusy Salerno che con la sua prontezza ed efficacia è riuscita a prestare i primi soccorsi una volta issato Giuseppe sul mio gommone, allertando contemporaneamente la macchina di soccorso a terra. Un grazie va alla Alfa Soccorso, efficacissima nel trasbordare il ragazzo in ambulanza e trasportarlo al PTE di Favignana. Un grazie va ai medici intervenuti e a tutti coloro che a vario titolo sono intervenuti fino al trasporto di Giuseppe in elisoccorso a Palermo. Grazie anche a Dario per la velocità di manovra che ci ha consentito di raggiungere il porto di Favignana in pochissimi minuti".