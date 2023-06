Egadi, il consiglio approva il documento unico di programmazione triennale 

09/06/2023 16:30:00

Il Consiglio comunale di Favignana ha approvato il Documento Unico di Programmazione triennale 2023-2025. Il programma, illustrato in aula dall’assessore al Bilancio Antonino Gentile, prevede tre assi di intervento: prosecuzione della riduzione della pressione fiscale, potenziamento del personale e miglioramento dei servizi, e realizzazione di nuove importanti opere. Il primo punto è stato già attuato ieri con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della riduzione delle tariffe della Tari e la conferma dell’aliquota IMU nella misura dello 0,94%. Il secondo punto, potenziamento del personale, è in fase di attuazione.

“Il Comune di Favignana – ha spiegato l’assessore Antonino Gentile – rientra fra gli Enti virtuosi per livello di entrate. Ciò consente di sostenere maggiori spese per l’assunzione di personale. Stiamo lavorando per procedere a nuove assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato. Ciò ci consentirà di potenziare la capacità progettuale dell’Amministrazione e quella di messa a terra degli investimenti, fornire servizi sempre più efficienti e di qualità e assicurare una pianificazione urbanistica e territoriale attenta a preservare le bellezze naturali dell’Arcipelago, con interventi tempestivi e preventivi di controllo”.

Il potenziamento del personale e degli uffici, ha spiegato l’assessore, è fondamentale per affrontare le nuove sfide che attendono il Comune con tanti progetti e opere da realizzare: dalla manutenzione straordinaria della rete idrica alla costruzione di dissalatori e potabilizzatori nelle tre isole dell’Arcipelago; dalla riqualificazione dei porti pescherecci di Punta Lunga a Favignana e di Cala Dogana a Levanzo allo sviluppo del trattamento e della depurazione delle acque reflue; dal potenziamento della rete di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade rurali; dalla verifica della vulnerabilità sismica nelle scuole alla realizzazione di una nuova mensa scolastica.

“Accanto alle opere pubbliche – spiega l’assessore Gentile – saranno continuate e rafforzate le politiche di attenzione alla scuola attraverso l’erogazione di contributi, borse di studio e buoni libro, del servizio gratuito di trasporto scolastico per i minori disabili gravi, del sostegno al trasporto degli studenti negli Istituti superiori di Trapani. Per aiutare i genitori che nel periodo estivo sono impegnati in attività lavorative – aggiunge Gentile – saranno organizzati i centri estivi per i ragazzi e asili stagionali. Particolare impegno sarà rivolto all’ulteriore valorizzazione dello Stabilimento Florio come polo museale, culturale e congressuale euro mediterraneo. Tutte le isole saranno dotate di mezzi di trasporto pubblico elettrici. Sarà inoltre sviluppata la digitalizzazione dei servizi”.