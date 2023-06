Custonaci, Fabrizio Fonte: "Vedo una cittadinanza attiva, invito tutti alla giornata ecologica"

10/06/2023 06:00:00

Fabrizio Fonte, neo sindaco di Custonaci. Scrittore, intellettuale, giornalista, ora si passa dalle parole ai fatti. Quando si diventa sindaco e si entra nella stanza dei bottoni è tutta un’altra musica. E’ così?

Decisamente è così, ed è una bella sfida. La mia esperienza di vita professionale da una parte mi ha visto analizzare le luci e le ombre della nostra Isola, oggi mi ritrovo dall’altra parte della barricata. E’ una sfida affascinante, devo ringraziare i miei concittadini che mi hanno consentito, anche in maniera importante, di mettermi alla prova e cercare di cambiare le cose nel nostro Comune.

Sindaco Fonte, lei non è nuovo all’esperienza politica, è stato sempre vicino alle amministrazioni a Custonaci, ma essere impegnati in prima fila e tutta un’altra cosa. In questi primi giorni qual è la cosa che l’ha sorpresa di più?

In positivo mi ha colpito la partecipazione dei cittadini. Forse perché è passato un messaggio che bisogna mettere tutto in discussione a partire da me, vedo una cittadinanza attiva. Oggi organizzeremo una giornata ecologica, ormai l’estate è alle porte e ne approfitto per invitare i miei concittadini e chiunque abbia a cuore la nostra costa e il nostro mare. Con tanti volontari puliremo il nostro litorale.

La stagione estiva come diceva è arrivata e non si possono più rimandare le attività propedeutiche all’estate.

Siamo un po’ indietro, ma interverremo prima possibile nelle zone più importanti e di straordinaria bellezza di Custonaci, per garantire al meglio dei servizi non solo ai nostri cittadini ma anche ai turisti. Faremo anche la pulizia delle strade, a partire da oggi, come detto, con la “Prima Giornata Ecologica a Custonaci”. L’appuntamento è alle 7:30 in piazza Riviera a Cornino.