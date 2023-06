387 visite mediche gratuite nell'Open Day di ieri a Marsala 

11/06/2023 09:51:00

Sono state 387 le visite mediche gratuite effettuate ieri, 10 Giugno 2023, al poliambulatorio di Marsala, da parte dei medici volontari dell'Associazione Medico - Chirurgica Lilybetana, guidata dal dottore Giovanni Battista Figlioli.

Un'iniziativa, quella dell'open day, che si è tenuta per la seconda volta in pochi mesi, e che è servita per tantissime persone per una semplice visita di controllo, un consulto specialistico, o altro.

"E' un risultato che riteniamo straordinario perché scaturito dal semplice contributo di medici, infermieri e oss che si sono subito messi al servizio con l’entusiasmo disinteressato di chi vuole unicamente lasciare un segno tangibile di solidarietà al proprio territorio: ogni “grazie” ricevuto dai pazienti ci ripaga e ci fa tornare con maggiore orgoglio ed impegno alla nostra missione" scrive l'associazione in una nota.

Anche in questa occasione l’Associazione Medico Chirurgica Lilybetana ha avuto il prezioso sostegno dell’Ordine dei Medici della Provincia di Trapani, del Distretto di Marsala (che anche stavolta ha da subito concesso l’uso dei locali del poliambulatorio di Piazza Pizzo) e dell’ASP di Trapani.