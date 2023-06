Trapani, sta meglio il bambino che ha ingerito marijuana

12/06/2023 08:21:00

Sta meglio il bambino di due anni di Trapani che da giovedì scorso si trova ricoverato all'ospedale Di Cristina di Palermo.

Il bambino era svenuto in casa dopo aver ingerito della marijuana (ne abbiamo parlato qui). I medici lo terranno ancora sotto osservazione per qualche giorno ma le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Continuano intanto le indagini da parte della squadra mobile per capire come il bambino sia riuscito ad ingerire la droga trovata in casa. Gli agenti, una volta che le analisi hanno accertato la presenza di cannabinoidi nel corpo del piccolo, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione e interrogato i genitori.

Gli agenti stanno cercando di capire chi utilizzava quella sostanza. Pare che il papà del piccolo in quel momento si trovasse agli arresti domiciliari. Sulla vicenda la procura dei minori di Palermo ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Se ne sta occupando il procuratore Claudia Caramanna che ha anche il fasciolo che riguarda il piccolo abbandonato dai genitori nelle campagne di Paceco, arrestati a fine maggio.