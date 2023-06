Marsala, le strutture turistiche devono richiedere il CIR

12/06/2023 10:00:00

Il Comune di Marsala invita le attività alberghiere ed extralberghiere a verificare e richiedere il Codice Identificativo Regionale (CIR). Lo stabilisce la normativa regionale che, lo scorso anno, ha emanato le Linee di indirizzo cui devono adeguarsi strutture ricettive e alloggi ad uso turistico.

L'invito dell'assessorato al turismo guidato da Salvatore Agate, è rivolto a gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture, è quello di attivarsi per la richiesta del CIR utilizzando la piattaforma online Turist@t, evitando così di incorrere nelle sanzioni di legge.

In considerazione delle circolari emesse dal Dipartimento regionale del Turismo, l'offerta di ospitalità per “fitti brevi” in forma non imprenditoriale - ai fini della richiesta del CIR - va comunicata via pec al Comune tramite autocertificazione (contenente i dati identificativi sia del soggetto richiedente che dell'immobile in locazione turistica). Va evidenziato che, acquisito il CIR, è d'obbligo la sua pubblicazione su portali, social e pagine promozionali della relativa struttura utilizzata a fini turistici.