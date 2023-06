Berlusconi, i funerali in Duomo mercoledì

12/06/2023 14:11:00

I funerali di Silvio Berlusconi si svolgeranno mercoledì nel Duomo di Milano. Lo conferma la Diocesi meneghina, che non ha dato ancora indicazioni sull'orario delle esequie. Intanto nelle prossime ore la salma potrebbe essere trasferita ad Arcore.

Cordoglio dalle massime cariche dello Stato: "Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi". E' un passaggio della dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni in agenda. Con Silvio Berlusconi, "l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta", ha dichiarato ricordando l'alleato in un video registrato nel suo studio a Palazzo Chigi.