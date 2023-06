Ponte Arena a Mazara. Denunciato un uomo per le minacce agli operai

13/06/2023 08:17:00

Sarebbe un uomo di 58 anni l'autore delle minacce agli operai della ditta che stavano eseguendo i lavori sul Ponte Arena a Mazara del Vallo.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri di Mazara dopo le segnalazioni della ditta che in seguito agli episodi di minacce e intimidazioni ha abbandonato il cantiere. Sono comunque in corso le indagini dei carabinieri per accertare le responsabilità dell'uomo e per decifrare altri episodi, come quello dell'incendio di una gru avvenuto il 30 aprile scorso. I lavori sul Ponte Arena vanno avanti ormai da parecchio tempo, a singhiozzo, con il ponte aperto a fasi alterne. Nei giorni scorsi, a proposito dell'abbandono della ditta, è intervenuto il Libero Consorzio di Trapani. La situazione si fa sempre più critica.