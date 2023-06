I sindaci di Trapani e Misiliscemi chiedono l'esercito per i pozzi di Bresciana

13/06/2023 10:09:00

Impiegare l'esercito a Bresciana per tutelare i pozzi. La richiesta formulata dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dal sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita al prefetto dopo le nuove incursioni che hanno determinato l'ennesima emergenza idrica.

Ad essere presi di mira non solo i pozzi di Bresciana, ma anche la condotta di Sicilacque, nella frazione di Fulgatore, che rifornisce anche i Comuni dell’Agroericino. Ergo, acqua con il contagocce oggi e domani.

Le Amministrazione di Trapani e Misiliscemi, dopo i continui danneggiamenti subiti e le numerose segnalazioni in Procura presentate, hanno così convenuto di richiedere un incontro con il prefetto di Trapani “al fine di poter impiegare anche l’Esercito come vigilanza mobile alla salvaguardia degli impianti di adduzione idrica per evitare ulteriori e gravi interruzioni di pubblico servizio, nelle more che le Forze dell’Ordine – dicono i due sindaci - assicurino alla giustizia i non meglio individuati autori di tali reiterati atti criminosi”.