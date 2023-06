Silvio Berlusconi, l'innovatore che ha cambiato la politica italiana

13/06/2023 06:00:00

Lo si considerava immortale, l’uomo, il politico, l’imprenditore, che mai avrebbe lasciato questa vita terrena.

E’ toccato anche a lui, il Paese ne racconta dal 1994 ad oggi le avventure politiche, giudiziarie, le disavventure. E’ morto Silvio Berlusconi, il Cavaliere che ha fondato nel 1994 il primo, vero ed unico partito liberale in Italia. Ha unito sotto la bandiera giovani e meno giovani, coinvolgendo in politica anche chi non si appassionava più da tempo.

E’ difficile mettere in fila tutto quello che ha fatto, amato ed odiato, comunque sorridente, combattivo, con quella vena umoristica che mancherà alla politica.



Le sue idee potevano non essere condivise ma i suoi avversari non hanno mai mancato di portare rispetto e di confrontarsi.

Ogni giorno quel nome è stato sui giornali, finisce con Berlusconi un pezzo di epoca Italiana.

Straordinaria la sua idea di mettere insieme i maggiori partiti del centrodestra sotto la sigla del Popolo delle Libertà, il Presidente lascia una comunità sgomenta, gli azzurri sono a lutto, piangono il vero leader. Così narciso anche da non avere un successore degno del suo carisma.



Piaccia o no Silvio Berlusconi riempiva spazi, platee, piazze. Una personalità forte, combattiva, determinata. Passionale e appassionato. Un visionario. Uno sperimentatore della nuova comunicazione politica, fu il primo ad apparire in video per dialogare con i suoi attivisti, tesserati, simpatizzanti, con la sua gente.

E’ stato il protagonista di questo Paese, trent’anni in campo, perno fondamentale di equilibri interni al centrodestra.

I politici del mondo gli tributano un ultimo saluto. Antonio Tajani è tornato dagli Usa, rinviata la direzione del PD, la premier Giorgia Meloni ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda.

Imprenditore, editore, presidente del Milan, del Monza, Presidente del Consiglio per quattro volte.

Mancherà alla politica, alle Istituzioni, mancherà all’Italia.

Rossana Titone