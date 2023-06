Gli studenti di Trapani che traducono i tormentoni in latino. Il successo per la cover di Mare Fuori

13/06/2023 06:00:00

Ci sono dei ragazzi a Trapani che tengono viva una lingua morta. Prendono le hit, le traducono in latino, le cantano e diventano virali.

I ragazzi sono gli studenti delle classi 2ª E e 2ª I dell’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Scientifico V. Fardella - Liceo Classico L. Ximenes” di Trapani, guidato dal dirigente scolastico prof. Filippo De Vincenzi.

Gli studenti hanno tradotto dal napoletano in latino i primi versi della canzone «‘O mar for», colonna sonora della famosa serie TV RAI «Mare fuori». Per l’occasione è stato prodotto un video in cui il brano musicale viene da loro cantato sia in latino sia in napoletano con lo sfondo del mare della città di Trapani e dell’antico carcere della “Colombaia”, una fortezza medievale posta su un'isoletta all'estremità occidentale del porto del capoluogo.

L’idea è nata nell’ambito della «Schola cantans», una attività didattica sperimentale per lo studio del latino ideata alcuni anni fa dal prof. Maurizio Vento al fine di promuovere negli allievi un maggiore amore verso la lingua dell’antica Roma. Effettuata in orario curricolare, la «Schola cantans», ovvero «la scuola che canta», si affianca al metodo di insegnamento tradizionale della disciplina; è destinata agli alunni delle prime e delle seconde classi del liceo scientifico ordinamentale e prevede l’utilizzo della musica moderna per lo studio del latino. L’innovativo metodo didattico in passato ha ricevuto parecchi riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale, non ultimi quello del Ministro alla Cultura francese nel 2002 e un servizio pubblicato nel 2008 dalla principale rivista di education degli USA, «Edutopia», edita dalla omonima Fondazione del regista George Lucas.

Il video, pubblicato in anteprima nel canale Youtube dell’istituto, è stato presentato, contestualmente all’esibizione dal vivo del coro degli alunni, nella giornata del 5 giugno 2023 presso il Cine Teatro Ariston di Trapani in occasione delle celebrazioni del centesimo anniversario della fondazione del Liceo Scientifico Vincenzo Fardella.

Ma noi siamo andati a trovare gli studenti e li abbiamo scoltati dal vivo.

Gli studenti di Trapani che traducono i tormentoni in latino. Il successo per la cover di Mare Fuori from Tp24 on Vimeo.