Il Rotary Club Marsala al Ryla Junior di Taormina

13/06/2023 09:00:00

Si è concluso domenica 4 giugno 2023 il RYLA Junior organizzato dal Distretto 2010 Sicilia e Malta con il tema “Immagina il tuo mondo” che ha coinvolto 30 giovanissimi allievi fra i 12 e i 18 anni in tre giorni di formazione, amicizia e divertimento. Il principale

obiettivo del seminario è quello di accrescere nei giovanissimi il senso di responsabilità e sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, nelle scelte da compiere, sapendo prendere le distanze da quei modelli degenerativi che l’odierna società propone.

L’esperienza formativa, che ha avuto luogo nella città di Taormina, si proponeva l’obiettivo specifico di fornire -tramite l’utilizzo della cinefilosofia – occasioni di riflessione su leadership, conoscenza di sé e utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Sponsorizzata dal Rotary Club Marsala, quest’anno ha partecipato la Presidente dell’Interact Marsala, Alessandra Genco, che ha sottolineato che questa è stata una “occasione unica per imparare a conoscere sé stessi e sbirciare un po’nel futuro con

l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Esperienza di confronto, insegnamento della leadership e occasione di maturare e crescere. Grazie al RYLA Jr ho fatto amicizia e mi sono addentrata ancora di più nella famiglia rotariana. I sogni se si vuole possono davvero

diventare realtà”.

Il Rotary Club Marsala augura ad Alessandra, che è stata riconfermata Presidente anche per il prossimo anno rotariano ed è stata nominata dall’Rappresentante Distrettuale Interact Sicilia e Malta 2023/2024, Ferdinando Di Leo, Delegata per la Zona Drepanum

per l’anno sociale 2023/2024, un futuro ricco di soddisfazioni in tutti i campi.