I fatti del 14 Giugno: Lutto e polemiche per Berlusconi, i nodi di Forza Italia, è morto McCarthy

14/06/2023 06:55:00

Vediamo insieme i principali fatti e le notizie di oggi, 14 Giugno 2023, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi alle 15, nel Duomo di Milano, si celebrano i funerali di Silvio Berlusconi. Alla salma saranno tributati gli onori militari. In piazza saranno ammesse solo 10 mila persone

• Ai funerali, oltre a Mattarella ci saranno 32 esponenti del governo, tra ministri, vice ministri e sottosegretari. Tra i partiti non andranno Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni

• Ieri alla Camera ardente sono andati Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Marcello Dell’Utri, ma anche Franco Baresi e Massimo Boldi

• Piersilvio Berlusconi scrive ai dipendenti Mediaset: «Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo vogliamo fare per lui!»

• Forza Italia dà via libera alle nomine pro-Fascina e al bilancio. Non tutti sono contenti

• Il Senato si ferma per 7 giorni. Polemiche

• Giovedì in Cdm arriva la riforma della Giustizia di Nordio

• I russi attaccano Kryvyi Rih, la città di Zelens’kyj: 11 morti

• Gli americani vogliono rifornire Kiev con proiettili all’uranio impoverito. Mosca annuncia di aver catturato per la prima volta in Ucraina dei carri armati Leopard

• Della piccola Kataleya Mia Alvarez non c’è ancora traccia. Ieri perquisito l’ex hotel dove abitava e il condominio affianco. Si cerca anche a Bologna

• Donald Trump si è dichiarato «non colpevole» per tutti e 37 capi d’imputazione. Poi ha detto che il dipartimento di giustizia è «corrotto» e che il procuratore è «delinquente»

• La procura di Brescia ha chiesto un anno e 4 mesi per Davigo. È accusato di rivelato e diffuso il contenuto dei verbali secretati di Piero Amara

• Felice Maniero, ex boss della mala del Brenta, torna in libertà. Era in carcere per maltrattamenti. L’ex teme la vendetta

• Jacobs salterà gli Europei in Polonia per un problema al nervo sciatico, punterà tutto sui mondiali di Budapest in agosto

• È morto lo scrittore Cormac McCarthy, autore di Non è un Paese per vecchi. Aveva 86 anni

• Se ne è andata anche Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Stavano facendo la camminata Perugia Assisi, lei si è sentita male ed è morta

Titoli

Corriere della Sera: L’addio tra dolore e polemiche

la Repubblica: Un lutto per dividere

La Stampa: Berlusconi, il lutto che divide

Il Sole 24 Ore: Inflazione Usa al 4%, Fed in frenata

Avvenire: Il Papa: troppi precari / Non si speculi sui poveri

Il Messaggero: Forza Italia nel segno del Cav

Il Giornale: L’ITALIA PER SILVIO

Leggo: L’Addio a Silvio

Qn: Nel nome del Padre

Il Fatto: I FUNERALI DELLO STATO

Libero: Attaccano Berlusconi anche da morto: I SOLITI COMUNISTI

La Verità: Ora dicono la verità sul Cavaliere

Il Mattino: «Avanti con le idee di Silvio»

il Quotidiano del Sud: La carta Tajani per Forza Italia e l’Europa

il manifesto: L’unto nazionale

Domani: Il lutto per Berlusconi blocca l’Italia / La destra congela le istituzioni