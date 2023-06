Marsala, dipendente comunale ha un malore: l'ambulanza ci mette un'ora

14/06/2023 16:17:00

Un dipendente comunale ha avuto un malore, ieri, 13 Giugno 2023, al palazzo dei pubblici uffici di Marsala, e l'episodio è diventato occasione per la polemica politica. Infatti è stata chiamata l'ambulanza, e ci ha messo circa un'ora per arrivare perchè era a Mazara.

"Ci sono solo tre ambulanze a Marsala e Petrosino" denuncia il consigliere comunale Pino Carnese che ha raccontato il fatto in consiglio comunale. "Per fortuna non era nulla di urgente - aggiunge Carnese - ma non si può continuare così, e non per colpa degli operatori ma per mancanza di mezzi e risorse".

"Abbiamo tre ambulanze a Marsala, ma una è stazionaria a Petrosino, ad esempio ed in più manca l'organizzazione" aggiunge Carnese, che ha proposto di mandare una nota al servizio regionale del 118, che mantenga un numero adeguato di ambulanze nel territorio, che dovrebbe essere, secondo lui, una ogni ventimila abitanti. "Per il nostro territorio potrebbero essere quattro o cinque" dice Carnese.