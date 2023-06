Il Baiasyra 2022  di Baglio di Pianetto è tra i primi vini  ad utilizzare il tappo Nomacorc Ocean

15/06/2023 16:30:00

Un tappo realizzato con scarti di plastica recuperati nelle regioni costiere, in grado di contribuire in modo concreto alla riduzione dell’inquinamento ambientale. Baglio di Pianetto fa un altro passo avanti per la protezione del pianeta scegliendo il nuovo tappo Nomarcorc Ocean realizzato da Vinventions riciclando rifiuti di plastica, chiamati Ocean Bound Plastic (OBP), destinati a finire negli oceani.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea di essere tra i primi al mondo a sperimentare il tappo Nomacorc Ocean con il nostro Baiasyra – commenta Dante Bonacina, neo amministratore delegato dell’azienda siciliana fondata dal Conte Paolo Marzotto nel 1997 – perché il progetto rispecchia a pieno le pratiche orientate alla sostenibilità ambientale che sono da sempre la missione di Baglio di Pianetto. Riteniamo infatti che affiancare Vinventions in quest’attività sia un ulteriore conferma del nostro impegno concreto, dal vigneto alla bottiglia".

Baiasyra IGT Terre Siciliane 2022, è un vino rosato prodotto da uve Syrah in purezza, coltivate con pratiche biologiche certificate nella Tenuta Baroni a Noto.

Il tappo Nomarcor Ocean è stato lanciato qualche settimana fa con un'altra cantina siciliana, Donnafugata.