Calcio: Il Marsala scalda i motori. Ci sono i nomi di due probabili allenatori

L'FC Marsala sta davvero iniziando a scaldare i motori. L'ampia tela tessuta, in questo ultimo periodo, da Sardone, Schio ed Ombra, potrebbe iniziare a dare i suoi primi frutti. Dal comunicato stampa di due giorni fa, in cui il sodalizio lilibetano prendeva le distanze dalle insistenti voci sull'interessamento all'acquisto del titolo della SC Mazarese, si è potuto evincere che la data di inizio delle operatività sul campo è arrivata. Manca soltanto sapere in quale campionato si giocherà. Con buona pace di tutti i soliti detrattori, che si giocherà è sicuro.

Il Presidente Giovanni Sardone sta istituzionalmente conversando con l'Amministrazione Comunale della Città di Marsala e fonti accreditate parlano di un incontro con il Sindaco Massimo Grillo che avverrà a breve. Sardone illustrerà il Businnes Plan societario che guiderà i passi di questa nuova avventura. Ci è stato riferito che avrà due indirizzi distinti, uno per la Promozione ed uno per l'Eccellenza.

Un primo step, prettamente calcistico, di questa tela intessuta, soprattutto da Antonio Schio, è rivolta al nome dell'allenatore che guiderà la squadra ed anche se non si è ancora a conoscenza della categoria, spuntano i primi nomi dei possibili Mister che potrebbero occupare la panchina azzurra. I nomi che circolano sono quelli del mazarese Dino Marino, che nelle ultime stagioni ha sempre guidato i canarini gialloblù nei piani alti dell'Eccellenza siciliana, e del carpigiano Fabrizio Daghìo, già conoscitore delle categorie a queste latitudini. Di certo, per entrambi, sarebbe meglio accedere al Campionato di Eccellenza, o in ultima analisi ad un Campionato di Promozione con una programmazione vincente.

A breve sapremo.