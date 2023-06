C'è un nuovo Comandante alla Guardia Costiera di Marsala

16/06/2023 17:35:00

Si è tenuto oggi il cambio al vertice della Guardia Costiera di Marsala.

Alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, si è svolto il passaggio di consegne al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala tra il Tenente di Vascello Francesca Reccia e il Tenente di Vascello Vito Miceli.

La cerimonia ufficiale è stata tradizionalmente aperta a tutta la cittadinanza e con la partecipazione delle autorità religiose, militari, civili.

Il Comandante Reccia, nel discorso di saluto tenuto stamattina, ha voluto ringraziare il personale in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo per l’egregio impegno profuso durante il suo periodo di Comando. Ha sottolineato l’importante ruolo svolto per il territorio dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, continuando a confermarsi quale sicuro punto di riferimento ed affidabile epicentro delle diverse articolate attività di istituto che all’ufficio fanno quotidianamente capo, soddisfacendo appieno tutte le esigenze della collettività, dell’utenza portuale e di quante nel mare e dal mare traggono sostentamento.



Il Tenente di Vascello Vito Miceli, nel ringraziare il Comandante Reccia per la disponibilità e per il lavoro svolto, ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla rotta tracciata dal predecessore, proseguendo l’azione di questa Autorità Marittima sempre fedele alle proprie competenze, con estrema trasparenza e professionalità.