Ad Erice sono iniziati i lavori di pulizia dei torrenti

16/06/2023 20:10:00

Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria “per il ripristino della sezione idraulica dei torrenti in ambito del territorio comunale di Erice, con rimozione dei detriti alluvionali presenti in alveo”. Tali lavori sono possibili grazie ad un finanziamento (D.S.G. n. 486 del 14/12/2022) dell'importo complessivo di € 730.000,00, da parte dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Il progetto è stato elaborato dal settore 5° - Lavori pubblici del Comune di Erice.

In particolare, saranno effettuati interventi sui canali San Cusumano – Tonnara; Canale delle Femmine – Pizzolungo; Stele di Anchise – San Cusumano; Ospedale; Ospedale 2; via Cesarò Alta; Torrebianca; Torrebianca-Rigaletta; Rigaletta; canale in prossimità della via Naso-località Ballata; via del Pegno – località Rigaletta; porzione canale Minetta – località Napola; porzione canale Emanuela – località Lenzi-Napola.

«Tali lavori riguardano torrenti e canali del territorio comunale – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega alla Protezione civile, Paolo Genco – a seguito della segnalazione delle criticità e di trasmissione del progetto esecutivo, da parte del nostro Comune che è stato fra i primi, all’Autorità di Bacino con cui è stata stipulata apposita convenzione. Una sinergia fra enti efficace ed efficiente che ci consentirà di mettere in sicurezza diversi corsi d’acqua del territorio, così da evitare che eventuali detriti trasportati dalle piene pregresse possano costituire pericoli per la pubblica incolumità ostacolando il regolare deflusso delle acque».