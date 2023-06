Raccolta rifiuti nelle Egadi. Il sindaco: "Rivedere il contratto"

16/06/2023 22:15:00

Rivedere il contratto di raccolta dei rifiuti integrandolo con ulteriori servizi al fine di garantire la tutela dell’ambiente e dell’igiene soprattutto durante la stagione estiva. È questa la richiesta avanzata dal sindaco di Favignana Francesco Forgione nel corso dell’incontro con i vertici della SRR Trapani Nord, svoltosi questa mattina negli uffici comunali.



“Il contratto attuale, sottoscritto dalla precedente Amministrazione comunale, che scadrà nel 2025, è sottodimensionato rispetto alle esigenze delle nostre comunità e del nostro territorio”, spiega il sindaco.

“La stagione turistica è considerata solo nei mesi di luglio e agosto e ciò impone il ricorso a una serie di servizi aggiuntivi di cui il Comune è costretto a farsi carico con investimenti di ordine finanziario non indifferenti che la nostra comunità non può continuare a sostenere. Insieme con il vice sindaco Ignazio Galuppo abbiamo evidenziato l’esigenza di rivedere il contratto e, nello stesso tempo, di integrare i servizi sia a garanzia dei cittadini che dei visitatori che in questo periodo scelgono le Egadi”.