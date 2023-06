Santa Ninfa. Si è insediato il nuovo consiglio comunale, Nicola Biondo presidente

16/06/2023 08:01:00

Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Santa Ninfa. Il neo-presidente è Nicola Biondo, esponente del gruppo di maggioranza «Insieme per Santa Ninfa», che ha designato come capogruppo Alberto Balsamo. Biondo ha ottenuto sette voti (era assente Silvana Glorioso, che giurerà nella prossima seduta). Dirigente del Pd, 37 anni, Biondo è alla terza consiliatura.



«Le ultime elezioni - ha detto Biondo - hanno segnato l'inizio di una nuova fase politica. Il nostro impegno sarà quello di tenere vivo il confronto tra idee e visioni diverse del bene comune, superando le tensioni spesso vissute in questi ultimi mesi, in cui a volte si è anteposta, al bene del paese, la contrapposizione ideologica. La nostra azione deve orientarsi a ricostruire, ad unire, a tenere insieme. La nostra azione deve avere l'ambizione e l'obiettivo di rappresentare tutta la comunità, non una sola parte politica». Il presidente ha garantito che lavorerà perché ci possa essere concordia, si possano raggiungere intese e si possa fare buona politica: una politica fatta di buonsenso, rispetto, trasparenza, collaborazione.

Vicepresidente dell'aula è stata eletta Marianella Mistretta, che s'è augurata una fase nuova di collaborazione reciproca.

Apertura alla collaborazione istituzionale è arrivata anche dal capogruppo Alberto Balsamo. «Noi - ha premesso - abbiamo il dovere di rispettare gli elettori, le loro idee, le loro aspettative. La comunità santaninfese è divisa a metà: è un dato di fatto, come è un dato di fatto che siamo di fronte ad una situazione politica in cui il sindaco e la maggioranza consiliare sono di tendenze politiche opposte, in una sorta di coabitazione. Pur nella differenza delle posizioni - ha aggiunto Balsamo - non ci sarà mai da parte nostra un atteggiamento ostile nei confronti della città e dei santaninfesi. Non ci sarà mai mero ostruzionismo, non ci saranno capricci. Prevarrà sempre il senso di maturità e di responsabilità. Porteremo in Consiglio le proposte del nostro programma elettorale e saremo pronti a collaborare a tutte quelle iniziative e proposte formulate nel prioritario interesse della città». Balsamo ha poi chiesto al sindaco Ferreri la nomina di una Giunta composta da assessori giovani, dinamici, competenti, che rappresentino un vero e tangibile segno di rinnovamento.



Il gruppo di maggioranza ha infine denunciato i tentativi di ingerenza da parte sia del sindaco che di terze persone, le quali nei giorni scorsi hanno cercato di ledere e sabotare l'autonomia dei consiglieri di maggioranza provando a più riprese a far passare il nome di Giacomo Accardi come presidente (che infatti è stato votato dai quattro consiglieri vicini al sindaco). «Si tratta di un grave atto di interferenza politica, di una vera e propria scortesia istituzionale nei confronti del gruppo di maggioranza che aveva già deciso quale presidente votare. È una pratica vecchia e indecorosa, una pratica che considera la politica come una sorta di mercato delle vacche in cui si può trattare di tutto. La maggioranza respinge sdegnata queste pratiche e ribadisce che lavorerà nell'interesse dei cittadini tutti, portando avanti le proprie idee e avanzando le proprie proposte.